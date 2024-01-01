2024 Yılı Tahminlerinden İkisi Gerçekleşti! Diğer Tahminleri Ne?

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
YSK Abdullah Zeydan kararının gerekçesini açıkladı
YSK Abdullah Zeydan kararının gerekçesini açıkladı
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu defnedildi
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu defnedildi
Erdoğan talimatı verdi AK Parti 81 ilde sokağa iniyor
Erdoğan talimatı verdi AK Parti 81 ilde sokağa iniyor
İstanbul Sancaktepe'de aile içi tartışma kanlı bitti
İstanbul Sancaktepe'de aile içi tartışma kanlı bitti
1 kilo baklava 1000 TL'ye dayandı!
1 kilo baklava 1000 TL'ye dayandı!
Promosyon dolandırıcılarına dikkat! 2 yöntem kullanılıyor
Promosyon dolandırıcılarına dikkat! 2 yöntem kullanılıyor
Kılıçdaroğlu, CHP'nin birinci parti olmasını 3 nedene bağladı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin birinci parti olmasını 3 nedene bağladı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Silah üretiminde sınırlama kalktı
Silah üretiminde sınırlama kalktı
Yargıtay 'ağır kusur' dedi! Kadının maaşını almak boşanma sebebi
Yargıtay 'ağır kusur' dedi! Kadının maaşını almak boşanma sebebi
Devlet kapısıyla dolandırıyorlar! Gözlerini memur adaylarına diktiler
Devlet kapısıyla dolandırıyorlar! Gözlerini memur adaylarına diktiler
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Kredi kartı işlemlerinde faiz oranı yükseltildi
Kredi kartı işlemlerinde faiz oranı yükseltildi
Cumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı
Cumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı
Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Yılmaz: Biraz zaman alacak ama enflasyon meselesini çözeceğiz
Yılmaz: Biraz zaman alacak ama enflasyon meselesini çözeceğiz
Kahramanmaraş'taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
'29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler, kovalayacağız'
'29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler, kovalayacağız'
Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi
Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı ?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı ?
Merkez Bankası'ndan hükümete mektup! Dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi
Merkez Bankası'ndan hükümete mektup! Dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi
YSK'dan 4 ilçe için karar
YSK'dan 4 ilçe için karar
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Beşiktaş'taki yangın faciasında 8 tutuklama
Beşiktaş'taki yangın faciasında 8 tutuklama
Fitch'ten Türkiye için enflasyon tahmini
Fitch'ten Türkiye için enflasyon tahmini
İYİ Parti Olağanüstü Kongresi, 27 Nisan'da toplanacak
İYİ Parti Olağanüstü Kongresi, 27 Nisan'da toplanacak
Şanlıurfa Halfeti'de seçimler tekrarlanacak
Şanlıurfa Halfeti'de seçimler tekrarlanacak

2024 Yılı Tahminlerinden İkisi Gerçekleşti! Diğer Tahminleri Ne?

25 yıl önce hayatını kaybetmesine rağmen geleceğe dair yaptığı kehanetleri sayesinde dikkatleri üzerine çeken Bulgar mistik Baba Vanga'nın 2024 yılını içeren iki öngörüsü gerçek oldu.

  1. 25 yıl önce hayatını kaybetmesine rağmen geleceğe dair yaptığı kehanetleri sayesinde dikkatleri üzerine çeken Bulgar mistik Baba Vanga'nın 2024 yılını içeren iki öngörüsü gerçek oldu. Vanga'nın iki olaya ilişkin öngörülerini yıllar öncesinde söylemesi ise sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    25 yıl önce hayatını kaybetmesine rağmen geleceğe dair yaptığı kehanetleri sayesinde dikkatleri üzerine çeken Bulgar mistik Baba Vanga'nın 2024 yılını içeren iki öngörüsü gerçek oldu. Vanga'nın iki olaya ilişkin öngörülerini yıllar öncesinde söylemesi ise sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

  2. Balkanlar?ın Nostradamus'u" olarak bilinen Baba Vanga çocukluğunda geçirdiği bir kazanın sonucunda görme yetisini kaybetti.

    Balkanlar?ın Nostradamus'u" olarak bilinen Baba Vanga çocukluğunda geçirdiği bir kazanın sonucunda görme yetisini kaybetti.

  3. Gerçek adı Vangelia Gushterova olan Baba Vanga gözlerini kaybettikten sonra geleceğe dair öngörülerde bulunmaya başladı. Baba Vanga?nın kehanetleri arasında doğal afetler, koronavirüs, 11 Eylül saldırısı,2000 yılında Kursk?un batışı da dahil olmak üzere yüzlerce vizyon yer alıyordu.

    Gerçek adı Vangelia Gushterova olan Baba Vanga gözlerini kaybettikten sonra geleceğe dair öngörülerde bulunmaya başladı. Baba Vanga?nın kehanetleri arasında doğal afetler, koronavirüs, 11 Eylül saldırısı,2000 yılında Kursk?un batışı da dahil olmak üzere yüzlerce vizyon yer alıyordu.

  4. Bulgar kahin 2024 yılını da boş geçmemişti ve fenomene dönüşen ismin 2024 yılı kehanetlerinden ikisinin gerçekleştiğinin sosyal medyada iddia edilmesi gündem yarattı.

    Bulgar kahin 2024 yılını da boş geçmemişti ve fenomene dönüşen ismin 2024 yılı kehanetlerinden ikisinin gerçekleştiğinin sosyal medyada iddia edilmesi gündem yarattı.

  5. The Mirror'ın haberine göre Vanga'nın 2024 yılı tahminlerinden ikisi çoktan gerçekleşti. Dünyanın bu yıl "ekonomik bir krizle karşı karşıya kalacağını" iddia etti ve ülkelerin ekonomik anlamda zor günler yaşadığının altı çizildi. Medyumun diğer tahmini ise bu yıl sağlık hizmetlerinde "ciddi gelişmeler" yaşayacağımız yönündeydi ve son haftalarda akciğer kanseri aşısının şu anda üzerinde çalışıldığı doğrulandı.

    The Mirror'ın haberine göre Vanga'nın 2024 yılı tahminlerinden ikisi çoktan gerçekleşti. Dünyanın bu yıl "ekonomik bir krizle karşı karşıya kalacağını" iddia etti ve ülkelerin ekonomik anlamda zor günler yaşadığının altı çizildi. Medyumun diğer tahmini ise bu yıl sağlık hizmetlerinde "ciddi gelişmeler" yaşayacağımız yönündeydi ve son haftalarda akciğer kanseri aşısının şu anda üzerinde çalışıldığı doğrulandı.