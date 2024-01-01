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Avrupa Yakası Sevenleriyle Buluşmaya Hazırlanıyor!

Avrupa Yakası yeni sezon ne zaman?

  1. 2004-2005 yılları arasında dizi sektörüne damga vuran Avrupa Yakası dizisini sevenlere müjdeli bir haber geldi. Dizinin yeniden izleyici karşısına çıkacağı ileri sürüldü. Peki Avrupa Yakası yeni bölümleriyle ne zaman başlayacak? İşte dizi hakkında detaylar...

    2004-2005 yılları arasında dizi sektörüne damga vuran Avrupa Yakası dizisini sevenlere müjdeli bir haber geldi. Dizinin yeniden izleyici karşısına çıkacağı ileri sürüldü. Peki Avrupa Yakası yeni bölümleriyle ne zaman başlayacak? İşte dizi hakkında detaylar...

  2. 6 sezon boyunca Türk televizyon tarihinde yer alan Avrupa Yakası, durum komedisi türü ile en uzun izlenen filmler arasına kendini yazdırmayı başarmıştı.

    6 sezon boyunca Türk televizyon tarihinde yer alan Avrupa Yakası, durum komedisi türü ile en uzun izlenen filmler arasına kendini yazdırmayı başarmıştı.

  3. Günümüzde bile izlenmeye devam edilen ve oyuncularıyla da gündem olan Avrupa Yakası, 24 Haziran 2009 tarihinde final yaparak sevenlerini üzmüştü.

    Günümüzde bile izlenmeye devam edilen ve oyuncularıyla da gündem olan Avrupa Yakası, 24 Haziran 2009 tarihinde final yaparak sevenlerini üzmüştü.

  4. Şimdi Avrupa Yakası dizisini sevenlere müjdeli haber geldi. Dizi ana kadrosunu korumaya çalışarak tekrar ekranlara dönmeyi hedefliyor.

    Şimdi Avrupa Yakası dizisini sevenlere müjdeli haber geldi. Dizi ana kadrosunu korumaya çalışarak tekrar ekranlara dönmeyi hedefliyor.

  5. Dizi hakkında detaylar ise şu şekilde belirtildi.

    Dizi hakkında detaylar ise şu şekilde belirtildi.

  6. Yeni sezonda Aslı?nın annesi ve babası yer almayacak. Zira Aslı ve Volkan kendi ailelerini kurmuş oldukları için dizi bu noktaya odaklanacak.

    Yeni sezonda Aslı?nın annesi ve babası yer almayacak. Zira Aslı ve Volkan kendi ailelerini kurmuş oldukları için dizi bu noktaya odaklanacak.

  7. Aslı ve Volkan?ın çocukları ile mücadelesi, özellikle de çocukların ergenlik dönemleri dizinin asıl noktasını oluşturacak.

    Aslı ve Volkan?ın çocukları ile mücadelesi, özellikle de çocukların ergenlik dönemleri dizinin asıl noktasını oluşturacak.

  8. Aslı, Avrupa Yakası dergisinde editörlük kariyerini sürdürmeye devam edecek.

    Aslı, Avrupa Yakası dergisinde editörlük kariyerini sürdürmeye devam edecek.

  9. Cem yeni sezonda isim olarak yer alacak. Ara ara görüntülü konuşmalarla görüleceği söyleniyor.

    Cem yeni sezonda isim olarak yer alacak. Ara ara görüntülü konuşmalarla görüleceği söyleniyor.

  10. Dizide oldukça popüler olan ve merak konusu olan Engin Günaydın?ın hayat verdiği Burhan Bey karakteri için de Makbule?nin eşi olarak devam edeceği bildiriliyor.

    Dizide oldukça popüler olan ve merak konusu olan Engin Günaydın?ın hayat verdiği Burhan Bey karakteri için de Makbule?nin eşi olarak devam edeceği bildiriliyor.

  11. Tüm bunların yanında dizinin ne zaman yayınlanacağı da oldukça merak konusu arasında.

    Tüm bunların yanında dizinin ne zaman yayınlanacağı da oldukça merak konusu arasında.

  12. Dizinin her bölümü 50 ? 60 dakika aralığında 12 bölümden oluşacağı bilgisi yer alıyor.

    Dizinin her bölümü 50 ? 60 dakika aralığında 12 bölümden oluşacağı bilgisi yer alıyor.

  13. Dizi Haziran ayı gibi dijital yayın platformlarından birinde yayına gireceği söylentiler arasında.

    Dizi Haziran ayı gibi dijital yayın platformlarından birinde yayına gireceği söylentiler arasında.

  14. Çıkan bu konu hakkında oyuncuları yönetmeni hakkında net bir açıklama geldi.

    Çıkan bu konu hakkında oyuncuları yönetmeni hakkında net bir açıklama geldi.