Yeni İmajı Gündem Oldu

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Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
TFF seçim tarihini resmen açıkladı
TFF seçim tarihini resmen açıkladı
'Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz'
'Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz'
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi
YSK'dan CHP'nin Hatay itirazına ret
YSK'dan CHP'nin Hatay itirazına ret
Cevdet Yılmaz: Sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız
Cevdet Yılmaz: Sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Onlar her yerde var! Hayata dokunan meslek liseleri
Onlar her yerde var! Hayata dokunan meslek liseleri
Pınarbaşı Belediyesine 'kayyum' atandı
Pınarbaşı Belediyesine 'kayyum' atandı
Bakanlıktan 'araç kiralama' iddialarına dair açıklama
Bakanlıktan 'araç kiralama' iddialarına dair açıklama
Dev AVM'ler borsaya açılıyor! Haftaya talep toplanacak
Dev AVM'ler borsaya açılıyor! Haftaya talep toplanacak
AK Parti'de seçimin röntgeni çekilecek: 4 il odak noktası
AK Parti'de seçimin röntgeni çekilecek: 4 il odak noktası
Bakanlık KDV kayıp ve kaçağı için harekete geçti
Bakanlık KDV kayıp ve kaçağı için harekete geçti
Bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişi öldü
Bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişi öldü
Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
Kredi kartı büyümesi bu yıl ilk kez %100'ün altında
Kredi kartı büyümesi bu yıl ilk kez %100'ün altında
4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef belli oldu
4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef belli oldu
4.5 ay sonraki ilk toplantının mesajı 'reform'
4.5 ay sonraki ilk toplantının mesajı 'reform'
İkinci el pazarında fiyatlar dengeye oturdu, hareket başladı
İkinci el pazarında fiyatlar dengeye oturdu, hareket başladı
'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddiasına yalanlama
'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddiasına yalanlama
Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi
Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi
İnternet kullanıcılarına kişisel veri uyarısı
İnternet kullanıcılarına kişisel veri uyarısı
Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
YSK'dan Siverek, Halfeti ve Ürgüp kararı
YSK'dan Siverek, Halfeti ve Ürgüp kararı
TFF seçime gidiyor!
TFF seçime gidiyor!
43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu
Erken emeklilik yasası Meclis'e ne zaman gelecek?
Erken emeklilik yasası Meclis'e ne zaman gelecek?
Van'da askeri araç devrildi: 1 askerimiz yaralandı
Van'da askeri araç devrildi: 1 askerimiz yaralandı

Yeni İmajı Gündem Oldu

Popstar Bayhan görenler Müslüm Gürses'e benzetti!

  1. Popstar yarışmasıyla adını duyurmayı başaran Bayhan Gürhan bir döneme damga vuran isimler arasında yerini alıyor. Şimdilerde imaj değişikliğine giden Bayhan'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

    Popstar yarışmasıyla adını duyurmayı başaran Bayhan Gürhan bir döneme damga vuran isimler arasında yerini alıyor. Şimdilerde imaj değişikliğine giden Bayhan'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

  2. Kendine has sesi ile bir döneme damga vuran Bayhan Gürhan, Popstar yarışmasıyla ünlü olmuştu.

    Kendine has sesi ile bir döneme damga vuran Bayhan Gürhan, Popstar yarışmasıyla ünlü olmuştu.

  3. Şimdilerde sessizliğini koruyan ve Instagram hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Bayhan'dan sürpriz bir dönüş geldi.

    Şimdilerde sessizliğini koruyan ve Instagram hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Bayhan'dan sürpriz bir dönüş geldi.

  4. Yeni şarkısı için kamera karşısına geçen Bayhan'ın son imajıyla herkesi şaşkına çevirdi.

    Yeni şarkısı için kamera karşısına geçen Bayhan'ın son imajıyla herkesi şaşkına çevirdi.

  5. YENİ İMAJI GÜNDEM OLDU

    YENİ İMAJI GÜNDEM OLDU

  6. Uzun hilal bıyıkları renkli filtreli güneş gözlüğü ve geriye yatırmış saçları ile dikkat çeken Bayhan, takipçileri tarafından Cem Karaca'ya benzetildi.

    Uzun hilal bıyıkları renkli filtreli güneş gözlüğü ve geriye yatırmış saçları ile dikkat çeken Bayhan, takipçileri tarafından Cem Karaca'ya benzetildi.

  7. Kimi takipçileri 'Abi bu sese bu imaj çok yakıştı' derken kimi takipçileri ise 'Bayhan ne yaptın kendine' yorumlarında bulundu.

    Kimi takipçileri 'Abi bu sese bu imaj çok yakıştı' derken kimi takipçileri ise 'Bayhan ne yaptın kendine' yorumlarında bulundu.

  8. İşte Bayhan'ın yeni imajı..

    İşte Bayhan'ın yeni imajı..