Yeni İmajı Gündem Oldu
Popstar Bayhan görenler Müslüm Gürses'e benzetti!
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Popstar yarışmasıyla adını duyurmayı başaran Bayhan Gürhan bir döneme damga vuran isimler arasında yerini alıyor. Şimdilerde imaj değişikliğine giden Bayhan'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.
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Kendine has sesi ile bir döneme damga vuran Bayhan Gürhan, Popstar yarışmasıyla ünlü olmuştu.
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Şimdilerde sessizliğini koruyan ve Instagram hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Bayhan'dan sürpriz bir dönüş geldi.
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Yeni şarkısı için kamera karşısına geçen Bayhan'ın son imajıyla herkesi şaşkına çevirdi.
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YENİ İMAJI GÜNDEM OLDU
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Uzun hilal bıyıkları renkli filtreli güneş gözlüğü ve geriye yatırmış saçları ile dikkat çeken Bayhan, takipçileri tarafından Cem Karaca'ya benzetildi.
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Kimi takipçileri 'Abi bu sese bu imaj çok yakıştı' derken kimi takipçileri ise 'Bayhan ne yaptın kendine' yorumlarında bulundu.
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İşte Bayhan'ın yeni imajı..
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