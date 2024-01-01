Türkiye Süper Kupa'da Skandal!

Maçın hakemi Volkan Bayarslan bir süre sahada Fenerbahçeli futbolcuları bekledi. Bayarslan da daha sonra maçı tatil etti ve soyunma odasına gitti. Galatasaraylı futbolcular, sarı-lacivertli futbolcuları sahadan ayrılırken alkışladı. Türkiye Futbol Federasyonu bu müsabaka ile ilgili kararını daha sonra açıklayacak.