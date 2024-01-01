Ünlü Oyuncunun Değişimine Kimse İnanamadı!

Daha önce sosyal medyada değişimi hakkında yapılan haberlerle ilgili konuşan Koçak, "Her ay bir haber çıkıyor. Düzenli olarak birileri şok oluyor. Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" ifadelerini kullanmıştı.