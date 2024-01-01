2024'Ün İlk Güneş Tutulması!
Meksika, Kanada ve ABD'den izlenebildi
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2024 yılının ilk güneş tutulması, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan görülebildi.
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Kuzey amerikada binlerce teleskop tam tutulma için güneşe çevrilirken, on binlerce kişi tutulmayı izlemek için açık alanlara akın etti.
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA güneş gözlem teleskoplarından özel görüntüler paylaştı.
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2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek, Türkiye'den Güneş ve Ay tutulmalarından sadece biri görülebilecek, gök taşı yağmurları ve süper Aylarsa izlenebilecek.
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