Ünlü İsmin Kızlarına Kötü Haber!

BİLİRKİŞİ 'YANIK VAR' DEDİ Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda söz konusu operasyonda Cansu Ceren'in vücudunda birinci derece, Zeynep Seren'in vücudunda ise ikinci derece yanıklar oluştuğunu belirttildi ve güzellik merkezindeki şüpheliler hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçu kapsamında ceza talep edildi.