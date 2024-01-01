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Ünlü İsmin Kızlarına Kötü Haber!

Mahkeme beraat verdi

  1. Lazer epilasyon işlemi için gittikleri güzellik merkezinde işlem sonrası yanan ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızlarına mahkemeden kötü haber geldi. Güzellik merkezi mağdurlarına İlkan'ın kızları da katıldı.

    Lazer epilasyon işlemi için gittikleri güzellik merkezinde işlem sonrası yanan ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızlarına mahkemeden kötü haber geldi. Güzellik merkezi mağdurlarına İlkan'ın kızları da katıldı.

  2. Beşiktaş'ta bulunan bir güzellik merkezine başvuran ve epilasyon işlemi yaptıran İlkan'ın kızları avukat Cansu Ceren ve kardeşi Zeynep Seren İlkan'ın vücutlarında işlem sonrası yanık izleri oluştu.

    Beşiktaş'ta bulunan bir güzellik merkezine başvuran ve epilasyon işlemi yaptıran İlkan'ın kızları avukat Cansu Ceren ve kardeşi Zeynep Seren İlkan'ın vücutlarında işlem sonrası yanık izleri oluştu.

  3. Toplam 16 seans üzerinden verilecek hizmetin bedelini peşin olarak ödeyen kardeşler 3. seansın ardından vücutlarında çeşitli yanık izleri oluştuğunu fark etti ve soluğu mahkemede aldı.

    Toplam 16 seans üzerinden verilecek hizmetin bedelini peşin olarak ödeyen kardeşler 3. seansın ardından vücutlarında çeşitli yanık izleri oluştuğunu fark etti ve soluğu mahkemede aldı.

  4. İlk olarak güzellik merkeziyle görüşen İlkan'ın kızlarında, ardından aldıkları raporda vücutlarında ikinci dereceden yanıklar oluştuğu tespit edildi.

    İlk olarak güzellik merkeziyle görüşen İlkan'ın kızlarında, ardından aldıkları raporda vücutlarında ikinci dereceden yanıklar oluştuğu tespit edildi.

  5. BİLİRKİŞİ 'YANIK VAR' DEDİ Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda söz konusu operasyonda Cansu Ceren'in vücudunda birinci derece, Zeynep Seren'in vücudunda ise ikinci derece yanıklar oluştuğunu belirttildi ve güzellik merkezindeki şüpheliler hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçu kapsamında ceza talep edildi.

    BİLİRKİŞİ 'YANIK VAR' DEDİ Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda söz konusu operasyonda Cansu Ceren'in vücudunda birinci derece, Zeynep Seren'in vücudunda ise ikinci derece yanıklar oluştuğunu belirttildi ve güzellik merkezindeki şüpheliler hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçu kapsamında ceza talep edildi.

  6. YETKİ SERTİFİKASI YOKTU İşlemi yapan H. G.'nin yetki sertifikasının bulunmadığı ve işletme sahibi M. G.'nin de bu durumu bilmesine rağmen göz yumduğu ortaya çıktı.

    YETKİ SERTİFİKASI YOKTU İşlemi yapan H. G.'nin yetki sertifikasının bulunmadığı ve işletme sahibi M. G.'nin de bu durumu bilmesine rağmen göz yumduğu ortaya çıktı.

  7. Savcılık her iki sanığın da cezalandırılmasını talep ederken, geçtiğimiz günlerde görülen davaya göre, yapılan işlemde bu tür izlerin olabileceği belirtilip sanıkların beraat edilmesine karar verildi.

    Savcılık her iki sanığın da cezalandırılmasını talep ederken, geçtiğimiz günlerde görülen davaya göre, yapılan işlemde bu tür izlerin olabileceği belirtilip sanıkların beraat edilmesine karar verildi.