Ramazan Bayramı'nda Evde Yapılabilecek Pratik Tatlılar

Kaymaklı Şambali Tatlısı ile misafirlerinizin midesi bayram edecek!

2,5 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı karbonatınız varsa hemen bu tatlıyı yapmak için işe koyulun. Tüm malzemeyi derin bir kaba alıp şişmesi için dinlendirin. Ardından yağladığınız borcam dökün ve üzerine su ile açtığınız pekmezi sürüp fıstıkları dizin. Son olarak dilimledikten sonra fırınlayın ve üzeri piştikten sonra sıcak şerbeti üzerine gezdirin. Kaymakla servis etmeyin unutmayın!