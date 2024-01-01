Ramazan Bayramı'nda Evde Yapılabilecek Pratik Tatlılar
Ramazan Bayramı yaklaşırken evinde misafirlerini en güzel şekilde ağırlamak isteyenler, evde kolay ve lezzetli tarifler ile damakları çatlatabilirsiniz.
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Bayramda hazır yufkadan yapabileceğiniz enfes bir tatlı, Bülbül Yuvası!
Baklava yufkasına kırık cevizleri serpin ve ardından oklavaya sardığınız yufkayı ortaya doğru büzerek oklavadan çıkarıp yufkanın her iki ucunu birleştirin. Üzerine erittiğiniz tereyağını gezdirip önceden ısıtılmış fırında 170 derecede kızarana kadar pişirin ve fırından çıkardığınız baklavaların üzerine klasik baklava şerbetini gezdirin. İşte bu kadar kolay!
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Ustaca kesme işlemi gerektirmeyen ama lezzeti en ala ustaların yaptıklarını aratmayan Havuç Dilim Baklava Tarifi...
Yufkalarınızı yuvarlak borcam boyutunda kesin ve yağlanmış borcama ikişer ikişer baklava yufkalarını aralarına kestiğiniz parçalar olacak şekilde dizin. Yufkanın yarısı bittiğinde arasına kırık cevizleri ekleyip tekrar yufkalarınızı dizin ve üçgen şekilde kestiğiniz baklavayı önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak baklavaya soğuk şerbeti gezidirin ve dinlendikten sonra üzerine toz fıstık serperek servis edin.
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Yumuşacık tam kıvamında Revani Tatlısı...
3 yumurta, 1'er bardak şeker, un, yoğurt ve irmik, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 kabartma tozu ile yapılacak en güzel tatlı diyebiliriz. Klasik kek yapımı gibi önce şeker ve yumurta ardından diğer malzemeleri ekleyerek yağladığınız borcama dökün ve 170 derece fırında 30 dakika pişirin. İlk sıcağı çıkan keki dilimledikten sonra üzerine şerbetini dökün ve 1-2 saat dinlendikten sonra servise hazır!
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Bayramların vazgeçilmez tatlısı Şekerpare! Üstelik kıvamını tutturması oldukça kolay.
4 su bardağı un, 5 yemek kaşığı irmik, 180 gr tereyağı, 2 yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri ve 1 paket kabartma tozunu yoğurun, şekil verin üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derece fırında en az 20 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız şekerparelerin üzerine soğuk şerbeti azar azar ekleyin ve afiyet olsun!
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Çıtır çıtır Burma Kadayıf tatlısına kim hayır diyebilir?
Taze kadayıfı tezgaha uzun uzun serin ve ortasına kırık ceviz ya da fıstık koyarak iki ucunu ters yönde olacak şekilde çevirin. Hazırladığını burmalarını uzunlamasın tepsiye dizin ve erittiğiniz tereyağ ve sıvı yağı gezdirip 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. İlk soğuğu çıkan kadayıflarınızın üzerine şerbetinizi gezdirin ve dinlenmesi için 2-3 saat kadar bekleyin.
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Kaymaklı Şambali Tatlısı ile misafirlerinizin midesi bayram edecek!
2,5 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı karbonatınız varsa hemen bu tatlıyı yapmak için işe koyulun. Tüm malzemeyi derin bir kaba alıp şişmesi için dinlendirin. Ardından yağladığınız borcam dökün ve üzerine su ile açtığınız pekmezi sürüp fıstıkları dizin. Son olarak dilimledikten sonra fırınlayın ve üzeri piştikten sonra sıcak şerbeti üzerine gezdirin. Kaymakla servis etmeyin unutmayın!
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Baklava olsun ama baymasın diyorsanız Şöbiyet Tatlısını denemelisiniz.
İçi için 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı irmik ve 1 paket vanilyayı karıştırarak pişirelim. Aralarına eritilmiş tereyağı sürdüğünüz 15 adet baklavalık yufkayı üst üste dizin ve kare kare şekilde kesin. Yufkaların ortasına hazırladığınız kaymaktan ekleyin ve üçgen olacak şekilde yufkaları kapatıp tepsiye dizin. 180 derecede 30 dakika pişirdiğiniz şöbiyetlerinizin üzerine soğuk şerbetinizi gezdirin ve tatlınız hazır.
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Hem kolay hem lezzetli Kemalpaşa Tatlısı!
1 adet yumurta, 1'er çay bardağı yoğurt ve sıvı yağ, 1'er su bardağı irmik ve un, 1'er paket kabartma tozu ve vanilyayı yoğurarak hamur haline getirin ve ceviz büyüklüğünde parçaları yuvarlayarak tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirdiğiniz Kemalpaşaların üzerine şerbetini gezidirin ve dinlenmesi için 1 saat kadar bekleyin.
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Klasik baklava tariflerinden sıkılanlara Sütlü Soğuk Baklava!
2 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı su, 3,5 su bardağı süt ve 1 paket vanilyayı ocakta kaynatarak şerbetini hazırlayalım. Klasik baklava gibi pişirdiğiniz baklavanın üzerine dökün ve dinlenmesi için dolaba kaldırın. Servis sırasında üzerine rendelenmiş sütlü çikolata ve toz kakao serpin.