Alman Dergisinden TOGG'a Övgüler

Haberde, T10X gibi bir aracın tüm yazılım yeteneklerine rağmen, yolcularını A'dan B'ye taşıması da gerektiğine değinilerek, "Ve mümkünse bunu oldukça konforlu bir şekilde yapması. Nasıl ki akıllı telefonla sadece fotoğraf çekmiyor, Tik-Tok videoları seyretmiyor, daha çok konuşma yapıyorsak, böyle bir araçtan da önce asıl işlevini yapması beklenir. Türk SUV'u, ana işlevini oldukça düzgün bir şekilde yerine getiriyor. Ancak direksiyon milinin biraz kısa olduğu ve koltukların daha fazla yan destek sunabileceği de bir gerçek. Biz, 320 kW / 435 PS güce sahip, maksimum 700 Nö tork üreten, dört tekerlekten çekişli ve WLTP döngüsüne göre maksimum 468 kilometre menzil sağlaması beklenen 88,5 kilowatt saatlik bir batarya kapasitesine sahip T10X AWD Long Range'in en üst modelini kullanıyor. Motorlar ise Bosch'tan geliyor." bilgisi aktarıldı.