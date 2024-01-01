Bayram Namazı Saatleri 2024
Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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2024 Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, il il bayram namazı saatleri farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Oturdukları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan il il bayram namazı vakitlerini sorguluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2024 yılı bayram namazı vakitleri belli oldu. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 10 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da kılınacak bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre belli oldu. Buna göre; İstanbul'da bayram namazı sabah saat 07.04'te kılınacak.
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ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? Diyanet tarafından paylaşılan 2024 Ramazan Bayramı namaz vakitleriyle birlikte, Ankara'da bayram namazı saatleri belli oldu. Buna göre; Ankara'da bayram namazı sabah saat 06.49'da kılınacak.
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İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2024 bayram namazı saatlerinin açıklanmasının ardından İzmir'de bayram namazı kılacak olan vatandaşlar için saatler belli oldu. Buna göre; İzmir'de bayram namazı sabah saat 07.13'te kılınacak.
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İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2024
İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 10 Nisan sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;
"Adana: 06.41, Adıyaman: 06.29, Afyonkarahisar: 06.59, Ağrı: 06.08, Aksaray: 06.45, Amasya: 06.37, Ankara: 06.49, Antalya: 07.00, Ardahan: 06.09, Artvin: 06.13, Aydın: 07.10, Balıkesir: 07.09, Bartın: 06.50, Batman: 06.17, Bayburt: 06.19, Bilecik: 07.00, Bingöl: 06.19, Bitlis: 06.13, Bolu: 06.54, Burdur: 07.01, Bursa: 07.04, Çanakkale: 07.15, Çankırı: 06.46, Çorum: 06.40, Denizli: 07.05, Diyarbakır: 06.21, Düzce: 06.55, Edirne: 07.13, Elazığ: 06.24, Erzincan: 06.23, Erzurum: 06.15, Eskişehir: 06.59, Gaziantep: 06.33, Giresun: 06.26, Gümüşhane: 06.22, Hakkari: 06.07, Hatay: 06.38, Iğdır: 06.04, Isparta: 07.00, İstanbul: 07.04, İzmir: 07.13, Kahramanmaraş: 06.34, Karabük: 06.49, Karaman: 06.49, Kars: 06.08, Kastamonu: 06.45, Kayseri: 06.39, Kilis: 06.34, Kırıkkale: 06.47, Kırklareli: 07.11, Kırşehir: 06.44, Kocaeli: 07.00, Konya: 06.52, Kütahya: 07.01, Malatya: 06.28, Manisa: 07.12, Mardin: 06.19, Mersin: 06.44, Muğla: 07.09, Muş: 06.15, Nevşehir: 06.42, Niğde: 06.43, Ordu: 06.28, Osmaniye: 06.37, Rize: 06.18, Sakarya: 06.58, Samsun: 06.34, Şanlıurfa: 06.27, Siirt: 06.14, Sinop: 06.39, Şırnak: 06.12, Sivas: 06.33, Tekirdağ: 07.10, Tokat: 06.34, Trabzon: 06.21, Tunceli: 06.23, Uşak: 07.04, Van: 06.08, Yalova: 07.03, Yozgat: 06.41, Zonguldak: 06.52."
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YURT DIŞI BAYRAM NAMAZI SAATLERİ BELLİ OLDU
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.49'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.59'da, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.53'te, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.45'te eda edilecek.