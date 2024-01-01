Bayram Namazı Saatleri 2024

2024 Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, il il bayram namazı saatleri farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Oturdukları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan il il bayram namazı vakitlerini sorguluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2024 yılı bayram namazı vakitleri belli oldu. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?