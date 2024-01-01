Ünlülerden Yüzleri Gülümseten Bayram Paylaşımları!

Kerem Alışık, "Düşündüm ne alayım bayramda, büyüklerimden dua... Küçüklerimden gülücük... Sevenlerimden gönül aldım. Ne garip iki tarafını da yaşıyor insan bayramın. Bir tarafı coşku dolu... Umut günleri, dayanışma günleri... Öbür tarafı buruk biraz... İçli günler hüzünlü günler... Bana sordular... Dedim ben böyle günlere giderim... Gidenler benden gider... Mutlu bayramlar olsun" dedi.