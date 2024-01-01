Ünlülerden Yüzleri Gülümseten Bayram Paylaşımları!
Ramazan bayramı geldi çattı! Ünlülerin bayramını nasıl geçirdiklerini ve bayram mesajlarını sizler için derledik. İşte ünlüler dünyasından bayram paylaşımları...
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Yakın zamanda peş peşe hem annesini hem de babasını kaybeden Zafer Alagöz duygulandırdı. Merhum annesi ile babasının fotoğrafına yer veren Alagöz, "Sizler olmadan ilk bayramımız. Mekanları cennet,ruhları şad olsun." notunu düştü.
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Türkan Şoray, yıllar önce kapak olduğu dergi sayısını paylaşarak "İyi bayramlar" dedi.
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Kerem Alışık, "Düşündüm ne alayım bayramda, büyüklerimden dua... Küçüklerimden gülücük... Sevenlerimden gönül aldım. Ne garip iki tarafını da yaşıyor insan bayramın. Bir tarafı coşku dolu... Umut günleri, dayanışma günleri... Öbür tarafı buruk biraz... İçli günler hüzünlü günler... Bana sordular... Dedim ben böyle günlere giderim... Gidenler benden gider... Mutlu bayramlar olsun" dedi.
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Bahadır Yenişehirlioğlu bayram mesajı!
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Müge Anlı
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İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çifti minik ikizleriyle "İyi bayramlar" dedi.
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Hande Soral'ın bayram kutlaması minik oğlu Ali'nin ağzından! Ali herkese iyi bayramlar diliyor...
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Fahriye Evcen - Burak Özçivit
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Sinan Özen
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Ebru Şallı, instagram hesabına oğluyla pozlarını ekledi ve "Mutlu mutlu mutluuuuuuu bayramlar" notunu düştü.
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Hande Erçel "Şeker tadında bayramlar" dedi.
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Demet Akalın bayram paylaşımıyla geçmişe götürdü...
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Özcan Deniz ve ailesinden "Mutlu bayramlar" dilekleri...
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Pınar Deniz'in bayram pozu Maldivler'den!