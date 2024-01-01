Ünlülerden Yüzleri Gülümseten Bayram Paylaşımları!

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YSK, 2 il merkezi ile 26 ilçedeki başvuruları reddetti
YSK, 2 il merkezi ile 26 ilçedeki başvuruları reddetti
Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu
Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu
Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varilin üzerine çıktı
Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varilin üzerine çıktı
KDK'dan lisede 'blok ders' yapılmasın tavsiyesi
KDK'dan lisede 'blok ders' yapılmasın tavsiyesi
9. Yargı Paketi bayramdan sonra gündeme gelecek
9. Yargı Paketi bayramdan sonra gündeme gelecek
Seçimlerde 4 partinin 6 itirazı kabul edildi
Seçimlerde 4 partinin 6 itirazı kabul edildi
Sahte rapor alıp tatile gitti, 15 yıl hapsi isteniyor
Sahte rapor alıp tatile gitti, 15 yıl hapsi isteniyor
'Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına gelmiştir'
'Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına gelmiştir'
Kırsalda Mehmetçik'in yakın dostu, 'Yıkı'
Kırsalda Mehmetçik'in yakın dostu, 'Yıkı'
Hüzün ve sevinç bir arada! 400 milyon için buruk bayram
Hüzün ve sevinç bir arada! 400 milyon için buruk bayram
Meteoroloji haritayı güncelledi: Cumartesi günü değişiyor
Meteoroloji haritayı güncelledi: Cumartesi günü değişiyor
Dünyada ilk olacak! 300 bin suçluya biyometrik takip geliyor
Dünyada ilk olacak! 300 bin suçluya biyometrik takip geliyor
Özel yeteneğe özel atölye: 170 yapay zeka atölyesi kuruldu
Özel yeteneğe özel atölye: 170 yapay zeka atölyesi kuruldu
Vali Şahin'den turizm hedefi: Antalya, yeni bir rekor kırmış olacak
Vali Şahin'den turizm hedefi: Antalya, yeni bir rekor kırmış olacak
İstanbul gerçeği! Kar artık sürpriz olacak
İstanbul gerçeği! Kar artık sürpriz olacak
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülkeyiz
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülkeyiz
Bakan Bayraktar: Gabar'da petrol üretimde rekor kıracağız
Bakan Bayraktar: Gabar'da petrol üretimde rekor kıracağız
YSK'de olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı
YSK'de olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı
'Yapamazsın' diyenlere inat ilçenin ilk kadın muhtarı oldu
'Yapamazsın' diyenlere inat ilçenin ilk kadın muhtarı oldu
2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayımız 25'e ulaşacak
2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayımız 25'e ulaşacak
Özel harekat polislerine zırhlı kıyafet tasarladı!
Özel harekat polislerine zırhlı kıyafet tasarladı!
Telefon veya internet dolandırıcılığı ile ilgili 50 bin dava var!
Telefon veya internet dolandırıcılığı ile ilgili 50 bin dava var!
Dizel bir sedan otomobilin yıllık masrafı 160 bin lira...
Dizel bir sedan otomobilin yıllık masrafı 160 bin lira...
AK Parti bu bayram küskünlerle barışacak!
AK Parti bu bayram küskünlerle barışacak!
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Ankara için yeni tedbirler
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Ankara için yeni tedbirler
Bakanlıktan İstanbul'a metro yatırımı: Erdoğan imzayı attı...
Bakanlıktan İstanbul'a metro yatırımı: Erdoğan imzayı attı...
Bakan Bolat: Türkiye İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu
Bakan Bolat: Türkiye İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu
Kırmızı et fiyatları yükseldi, vatandaşın tercihi değişti
Kırmızı et fiyatları yükseldi, vatandaşın tercihi değişti
DMM 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiasını yalanlandı
DMM 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiasını yalanlandı
Bayram öncesinde çikolatada hile uyarısı
Bayram öncesinde çikolatada hile uyarısı

Ünlülerden Yüzleri Gülümseten Bayram Paylaşımları!

Ramazan bayramı geldi çattı! Ünlülerin bayramını nasıl geçirdiklerini ve bayram mesajlarını sizler için derledik. İşte ünlüler dünyasından bayram paylaşımları...

  1. Yakın zamanda peş peşe hem annesini hem de babasını kaybeden Zafer Alagöz duygulandırdı. Merhum annesi ile babasının fotoğrafına yer veren Alagöz, "Sizler olmadan ilk bayramımız. Mekanları cennet,ruhları şad olsun." notunu düştü.

    Yakın zamanda peş peşe hem annesini hem de babasını kaybeden Zafer Alagöz duygulandırdı. Merhum annesi ile babasının fotoğrafına yer veren Alagöz, "Sizler olmadan ilk bayramımız. Mekanları cennet,ruhları şad olsun." notunu düştü.

  2. Türkan Şoray, yıllar önce kapak olduğu dergi sayısını paylaşarak "İyi bayramlar" dedi.

    Türkan Şoray, yıllar önce kapak olduğu dergi sayısını paylaşarak "İyi bayramlar" dedi.

  3. Kerem Alışık, "Düşündüm ne alayım bayramda, büyüklerimden dua... Küçüklerimden gülücük... Sevenlerimden gönül aldım. Ne garip iki tarafını da yaşıyor insan bayramın. Bir tarafı coşku dolu... Umut günleri, dayanışma günleri... Öbür tarafı buruk biraz... İçli günler hüzünlü günler... Bana sordular... Dedim ben böyle günlere giderim... Gidenler benden gider... Mutlu bayramlar olsun" dedi.

    Kerem Alışık, "Düşündüm ne alayım bayramda, büyüklerimden dua... Küçüklerimden gülücük... Sevenlerimden gönül aldım. Ne garip iki tarafını da yaşıyor insan bayramın. Bir tarafı coşku dolu... Umut günleri, dayanışma günleri... Öbür tarafı buruk biraz... İçli günler hüzünlü günler... Bana sordular... Dedim ben böyle günlere giderim... Gidenler benden gider... Mutlu bayramlar olsun" dedi.

  4. Bahadır Yenişehirlioğlu bayram mesajı!

    Bahadır Yenişehirlioğlu bayram mesajı!

  5. Müge Anlı

    Müge Anlı

  6. İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çifti minik ikizleriyle "İyi bayramlar" dedi.

    İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çifti minik ikizleriyle "İyi bayramlar" dedi.

  7. Hande Soral'ın bayram kutlaması minik oğlu Ali'nin ağzından! Ali herkese iyi bayramlar diliyor...

    Hande Soral'ın bayram kutlaması minik oğlu Ali'nin ağzından! Ali herkese iyi bayramlar diliyor...

  8. Fahriye Evcen - Burak Özçivit

    Fahriye Evcen - Burak Özçivit

  9. Sinan Özen

    Sinan Özen

  10. Ebru Şallı, instagram hesabına oğluyla pozlarını ekledi ve "Mutlu mutlu mutluuuuuuu bayramlar" notunu düştü.

    Ebru Şallı, instagram hesabına oğluyla pozlarını ekledi ve "Mutlu mutlu mutluuuuuuu bayramlar" notunu düştü.

  11. Hande Erçel "Şeker tadında bayramlar" dedi.

    Hande Erçel "Şeker tadında bayramlar" dedi.

  12. Demet Akalın bayram paylaşımıyla geçmişe götürdü...

    Demet Akalın bayram paylaşımıyla geçmişe götürdü...

  13. Özcan Deniz ve ailesinden "Mutlu bayramlar" dilekleri...

    Özcan Deniz ve ailesinden "Mutlu bayramlar" dilekleri...

  14. Pınar Deniz'in bayram pozu Maldivler'den!

    Pınar Deniz'in bayram pozu Maldivler'den!