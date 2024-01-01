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Emekliler Ve Memurlar Temmuzda Ne Kadar Zam Alacak?

Emekliler ve memurlar temmuzda ne kadar zam alacak?

  1. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mayıs ayı enflasyon tahmini sonrası memur ve emekliler maaş hesabı yapmaya başladı. Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 73, 6 aylık enflasyonun ise yüzde 24 olması bekleniyor.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mayıs ayı enflasyon tahmini sonrası memur ve emekliler maaş hesabı yapmaya başladı. Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 73, 6 aylık enflasyonun ise yüzde 24 olması bekleniyor.

  2. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Merkez Bankası'nın hükümete yazdığı tavsiye mektubu da zam oranları için ilk ipucunu vererek, "Baz etkisiyle Mayıs ayında enflasyonun yüzde 73 seviyesinde çıkmasını bekliyoruz" demişti.

    Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Merkez Bankası'nın hükümete yazdığı tavsiye mektubu da zam oranları için ilk ipucunu vererek, "Baz etkisiyle Mayıs ayında enflasyonun yüzde 73 seviyesinde çıkmasını bekliyoruz" demişti.

  3. Bu tahmine göre 2024'ün 6 aylık enflasyonunun yüzde 24 seviyesinde çıkması bekleniyor.

    Bu tahmine göre 2024'ün 6 aylık enflasyonunun yüzde 24 seviyesinde çıkması bekleniyor.

  4. Bu oran ise SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına doğrudan yansıyacak. Memur ve memur emeklisi yüzde 7.39 enflasyon farkıyla yaklaşık yüzde 19'luk zam alacak.

    Bu oran ise SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına doğrudan yansıyacak. Memur ve memur emeklisi yüzde 7.39 enflasyon farkıyla yaklaşık yüzde 19'luk zam alacak.

  5. Ocak ayında memur maaşı zam oranı, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranından yaklaşık yüzde 12 daha fazla çıkmıştı.

    Ocak ayında memur maaşı zam oranı, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranından yaklaşık yüzde 12 daha fazla çıkmıştı.

  6. Daha sonra zam oranları eşitlenmişti. Temmuz'da SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının, memur zam oranından daha fazla olması bekleniyor.

    Daha sonra zam oranları eşitlenmişti. Temmuz'da SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının, memur zam oranından daha fazla olması bekleniyor.