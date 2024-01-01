Emekliler ve memurlar temmuzda ne kadar zam alacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mayıs ayı enflasyon tahmini sonrası memur ve emekliler maaş hesabı yapmaya başladı. Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 73, 6 aylık enflasyonun ise yüzde 24 olması bekleniyor.