Emekliler Ve Memurlar Temmuzda Ne Kadar Zam Alacak?
Emekliler ve memurlar temmuzda ne kadar zam alacak?
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mayıs ayı enflasyon tahmini sonrası memur ve emekliler maaş hesabı yapmaya başladı. Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 73, 6 aylık enflasyonun ise yüzde 24 olması bekleniyor.
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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Merkez Bankası'nın hükümete yazdığı tavsiye mektubu da zam oranları için ilk ipucunu vererek, "Baz etkisiyle Mayıs ayında enflasyonun yüzde 73 seviyesinde çıkmasını bekliyoruz" demişti.
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Bu tahmine göre 2024'ün 6 aylık enflasyonunun yüzde 24 seviyesinde çıkması bekleniyor.
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Bu oran ise SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına doğrudan yansıyacak. Memur ve memur emeklisi yüzde 7.39 enflasyon farkıyla yaklaşık yüzde 19'luk zam alacak.
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Ocak ayında memur maaşı zam oranı, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranından yaklaşık yüzde 12 daha fazla çıkmıştı.
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Daha sonra zam oranları eşitlenmişti. Temmuz'da SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının, memur zam oranından daha fazla olması bekleniyor.