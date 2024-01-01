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Şevval Orucu (6 Gün Orucu) Başladı Mı?

Şevval orucu (6 gün orucu) başladı mı?

  1. Ramazan ayından sonra gelen aya Şevval ayı deniyor. Şevval, Hicri takvime göre yılın 10. ayıdır. Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren Şevval ayı başlar. Peki, bu yıl Şevval orucu (6 gün orucu) ne zaman başlıyor?

    Ramazan ayından sonra gelen aya Şevval ayı deniyor. Şevval, Hicri takvime göre yılın 10. ayıdır. Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren Şevval ayı başlar. Peki, bu yıl Şevval orucu (6 gün orucu) ne zaman başlıyor?

  2. 2024 ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR, BAŞLADI MI?<p> Şevval ayı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü itibariyle başladı. Şevval ayının ilk günü Ramazan Bayramı'nın 1. günü idrak ediliyor. 8 Mayıs?ta ise son buluyor. Ancak şevval ayının ilk üç günü Ramazan Bayramı ve bayram birinci günü oruç tutmak dinimizce mekruh olduğu için 6 günlük şevval orucu bayramdan sonra tutulabilecek.

    2024 ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR, BAŞLADI MI?

    Şevval ayı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü itibariyle başladı. Şevval ayının ilk günü Ramazan Bayramı'nın 1. günü idrak ediliyor. 8 Mayıs?ta ise son buluyor. Ancak şevval ayının ilk üç günü Ramazan Bayramı ve bayram birinci günü oruç tutmak dinimizce mekruh olduğu için 6 günlük şevval orucu bayramdan sonra tutulabilecek.

  3. ŞEVVAL ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?<p> Bayram döneminden sonra tutulması uygun görülen Şevval orucunu, Şevval ayının sonrasına bırakmamak gerekir. Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), ?Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.? (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü?l-muhtâr, 2/435). <br> Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan?da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan?da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan?da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.

    ŞEVVAL ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

    Bayram döneminden sonra tutulması uygun görülen Şevval orucunu, Şevval ayının sonrasına bırakmamak gerekir. Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), ?Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.? (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü?l-muhtâr, 2/435).
    Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan?da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan?da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan?da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.

  4. 6 GÜN ŞEVVAL ORUCUNDA ARA VERİLİR Mİ, ART ARDA MI TUTULACAK?<p> 6 günlük Şevval ayı orucu ister art arda, isterse ara verilerek tutulabilmektedir. Önemli olan bu ay içinde 6 gün oruç tutmaktır.

    6 GÜN ŞEVVAL ORUCUNDA ARA VERİLİR Mİ, ART ARDA MI TUTULACAK?

    6 günlük Şevval ayı orucu ister art arda, isterse ara verilerek tutulabilmektedir. Önemli olan bu ay içinde 6 gün oruç tutmaktır.

  5. ŞEVVAL AYI ORUCUNUN FAZİLETİ NEDİR?<p> Şevval ayı orucunun faziletini bildiren bazı hadis-i şeriflerin meali şu şekildedir: <br> Ramazan?dan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur. [Taberanî] Ramazan orucuyla Şevval?de de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır. [İbni Mace] Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur. [İbni Huzeyme]

    ŞEVVAL AYI ORUCUNUN FAZİLETİ NEDİR?

    Şevval ayı orucunun faziletini bildiren bazı hadis-i şeriflerin meali şu şekildedir:
    Ramazan?dan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur. [Taberanî] Ramazan orucuyla Şevval?de de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır. [İbni Mace] Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur. [İbni Huzeyme]