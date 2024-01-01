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Teleferik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti Yaralılar Var

Antalya'da teleferik kazası!

  1. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattındaki demirlerden biri yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı. Metrelerce yüksekten düşen kabinde bulunan 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

    Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattındaki demirlerden biri yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı. Metrelerce yüksekten düşen kabinde bulunan 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

  2. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısı teleferik hattını tutan demir direklerden biri saat 18.00 sıralarında yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı çarpmanın etkisiyle kırıldı.

    Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısı teleferik hattını tutan demir direklerden biri saat 18.00 sıralarında yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı çarpmanın etkisiyle kırıldı.

  3. Kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

    Kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

  4. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirledi.

    Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirledi.

  5. Yaralılar, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle olay yerinden alınarak, hastanelere götürüldü. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Yaralılar, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle olay yerinden alınarak, hastanelere götürüldü. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.