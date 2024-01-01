Teleferik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti Yaralılar Var
Antalya'da teleferik kazası!
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattındaki demirlerden biri yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı. Metrelerce yüksekten düşen kabinde bulunan 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısı teleferik hattını tutan demir direklerden biri saat 18.00 sıralarında yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı çarpmanın etkisiyle kırıldı.
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Kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
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Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirledi.
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Yaralılar, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle olay yerinden alınarak, hastanelere götürüldü. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.