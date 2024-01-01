Survivor'da Sürpriz Veda!

'BU BENİM 5. DÜELLOM'

Hakan Hatipoğlu, " 3 arkadaşıma da başarılar diliyorum. Dürüstçe, centilmence, birbirimize saygı duyduğumuz, aşırı rencide etmediğimiz bir oyun olsun, ilk olarak bunu söyleyeyim. İkincisi, tekrar söylüyorum ben buraya Aralık ayında savaşmaya geldim. Bu benim 5. düellom ve hiçbir zaman yatarak şampiyon olmayacağımı da burada ispatlayacağım. Çünkü yatarak şampiyon olunmaz. Çıkıcaksın aslan gibi oynayacaksın. Ben bugün de savaşacağım eğer kaderimde yazılıysa kalmak, kalacağım. Kalamazsam da gideceğim. Ben elimden geleni yaptığım sürece de buradan başım dik bir şekilde gideceğim. Kimsenin dediği gibi burada üç tane yarışmacının içinden geçmeye de gelmedim. Kim kazanırsa da gideceğim elini sıkacağım ve elenirsem de hayatıma devam edeceğim. Hepsi aslan gibi yarışmacılar, tabii ki Yasin ve Yaman'dan yana gönlüm ama ikisinden biri finale kalacak. Umarım hakkımızda hayırlısı olur. Bizden giden olmaz." ifadelerine yer verdi.