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Survivor'da Sürpriz Veda!

Düello öncesi tartışma çıktı

  1. Survivor'da eleme potasında yarışmacılar düello alanına gelirken Nagihan Karadere, takım arkadaşı Sercan'a, "Ezip geçeceksin, ezip. Silindir gibi patates edeceksin" dedi. Sercan Yıldırım'ın ilk turda rakibi olan Hakan Hatipoğlu duyduklarına daha fazla dayanamayarak tepki gösterdi.

    Survivor'da eleme potasında yarışmacılar düello alanına gelirken Nagihan Karadere, takım arkadaşı Sercan'a, "Ezip geçeceksin, ezip. Silindir gibi patates edeceksin" dedi. Sercan Yıldırım'ın ilk turda rakibi olan Hakan Hatipoğlu duyduklarına daha fazla dayanamayarak tepki gösterdi.

  2. Hakan, Nagihan'ı pislik yapmakla suçladı. Nagihan da mavi takımdan bazı yarışmacıların ona daha yarış başlamadan yaptığını öne sürerek konuşmanı onlara yap dedi. İkili arasında başlayıp daha sonra Furkan Kızılay'ın da istemeden dahil olduğu tartışma Murat Ceylan'ın araya girmesiyle son buldu.

    Hakan, Nagihan'ı pislik yapmakla suçladı. Nagihan da mavi takımdan bazı yarışmacıların ona daha yarış başlamadan yaptığını öne sürerek konuşmanı onlara yap dedi. İkili arasında başlayıp daha sonra Furkan Kızılay'ın da istemeden dahil olduğu tartışma Murat Ceylan'ın araya girmesiyle son buldu.

  3. 'İYİ KONSANTREYİM'<p> Yasin Obuz, "Açık konuşayım hiç kendimi salmak istemiyorum. İyi konsantreyim. Kafa olarak hazırım. Bir de şöyle bir durum var; ben genelde arkadaşlarıma parkura gidip gelirim düellolarda, bir atış atmadığım kalmıştı. Bugün de aradaki fark bence o atışı atacak olmam. O yüzden stresli değilim, tamamıyla konsantreyim. Kısmetimizde ne varsa onu göreceğiz" dedi.

    'İYİ KONSANTREYİM'

    Yasin Obuz, "Açık konuşayım hiç kendimi salmak istemiyorum. İyi konsantreyim. Kafa olarak hazırım. Bir de şöyle bir durum var; ben genelde arkadaşlarıma parkura gidip gelirim düellolarda, bir atış atmadığım kalmıştı. Bugün de aradaki fark bence o atışı atacak olmam. O yüzden stresli değilim, tamamıyla konsantreyim. Kısmetimizde ne varsa onu göreceğiz" dedi.

  4. 'BU BENİM 5. DÜELLOM'<p> Hakan Hatipoğlu, " 3 arkadaşıma da başarılar diliyorum. Dürüstçe, centilmence, birbirimize saygı duyduğumuz, aşırı rencide etmediğimiz bir oyun olsun, ilk olarak bunu söyleyeyim. İkincisi, tekrar söylüyorum ben buraya Aralık ayında savaşmaya geldim. Bu benim 5. düellom ve hiçbir zaman yatarak şampiyon olmayacağımı da burada ispatlayacağım. Çünkü yatarak şampiyon olunmaz. Çıkıcaksın aslan gibi oynayacaksın. Ben bugün de savaşacağım eğer kaderimde yazılıysa kalmak, kalacağım. Kalamazsam da gideceğim. Ben elimden geleni yaptığım sürece de buradan başım dik bir şekilde gideceğim. Kimsenin dediği gibi burada üç tane yarışmacının içinden geçmeye de gelmedim. Kim kazanırsa da gideceğim elini sıkacağım ve elenirsem de hayatıma devam edeceğim. Hepsi aslan gibi yarışmacılar, tabii ki Yasin ve Yaman'dan yana gönlüm ama ikisinden biri finale kalacak. Umarım hakkımızda hayırlısı olur. Bizden giden olmaz." ifadelerine yer verdi.

    'BU BENİM 5. DÜELLOM'

    Hakan Hatipoğlu, " 3 arkadaşıma da başarılar diliyorum. Dürüstçe, centilmence, birbirimize saygı duyduğumuz, aşırı rencide etmediğimiz bir oyun olsun, ilk olarak bunu söyleyeyim. İkincisi, tekrar söylüyorum ben buraya Aralık ayında savaşmaya geldim. Bu benim 5. düellom ve hiçbir zaman yatarak şampiyon olmayacağımı da burada ispatlayacağım. Çünkü yatarak şampiyon olunmaz. Çıkıcaksın aslan gibi oynayacaksın. Ben bugün de savaşacağım eğer kaderimde yazılıysa kalmak, kalacağım. Kalamazsam da gideceğim. Ben elimden geleni yaptığım sürece de buradan başım dik bir şekilde gideceğim. Kimsenin dediği gibi burada üç tane yarışmacının içinden geçmeye de gelmedim. Kim kazanırsa da gideceğim elini sıkacağım ve elenirsem de hayatıma devam edeceğim. Hepsi aslan gibi yarışmacılar, tabii ki Yasin ve Yaman'dan yana gönlüm ama ikisinden biri finale kalacak. Umarım hakkımızda hayırlısı olur. Bizden giden olmaz." ifadelerine yer verdi.