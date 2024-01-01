1 Bardak Ekleyin! Parkeler Günlerce Parlak Kalsın
Silme suyuna 1 bardak siyah çay ekleyin!
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Ev temizliği yaparken silinen parkeler tamamen temizlendiğinde evin ışıl ışıl parlamasına yol açıyor. Ancak çoğu zaman parkeleri temizlemek zorlayıcı olabilir. Silme suyuna siyah çay eklediğinizde bakın nasıl etkiler veriyor.
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Bazı durumlarda parkeleri ne kadar çok silerseniz silin, iyi deterjan kullanımı dahi fayda etmeyebiliyor. Ancak herkesin mutfağında bulunan siyah çay, bu sorunu kökünden halledebilir.
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Kimyasal ürünlere gerek kalmadan günlerce parlayan parkelere sahip olmak için siyah çay kullanmalısınız. Parkeleri cilalı gibi gösteren bu yöntem evinizin daha temiz durmasını sağlayacak.
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Geleneksel içeceklerimizden biri haline gelen siyah çayın yalnızca tüketimi faydalı değilmiş. Temizlik alanında da kullanılan çay, ev temizliğinde kadınların hayatını kurtarabilir. Kulağa ilginç gelse de vileda kovasına 1 bardak eklemek yeterli oluyor.
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Uzun yıllardır parke parlatmada kullanılan bu yöntemi denemelisiniz. Doğal yöntemlerin başında gelen bu işlemi gerçekleştirmek için silme suyunun veya viledadaki suyun içine eklemeniz yeterlidir. Çayın içerisindeki tanik asit parkelere istediğiniz parlaklığı veren madde olarak bilinir.
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Yerleri sileceğiniz suyun oranına göre çay kullanımı değişebilir. Ancak buradaki püf nokta, demlenmiş ve dinlenmiş çay eklemektir. Temizliğe başlamadan önce parkenize zarar gelmemesi için küçük bir deneme yapmalısınız.
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Deneme sonucunda parkenizde bir değişiklik olmazsa bu yöntemi kullanarak gönül rahatlığıyla silmeye başlayabilirsiniz. Bu sayede parkeler leke tutmayacak ve uzun süre parlak kalacak. Hayatı kolaylaştıran bu yöntem evleri ışıl ışıl yapar.