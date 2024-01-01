Gözaltı Morarmalarınız Varsa Dikkat!

K vitamini hayvansal gıdalardan da alınabilir. Bunlar; kırmızı ve beyaz et, ciğer, sakatat çeşitleri, yumurta ve süt olarak sayılabilir. K vitamini bazı kuruyemişlerde de bolca bulunur. Ceviz, fındık ve kaju K vitamini açısından zengin kuruyemişler arasındadır. İncir, üzüm, nar, kivi, böğürtlen meyveleri de bu vitamini bolca barındıran besinler arasında yer alır.