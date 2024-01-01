Gözaltı Morarmalarınız Varsa Dikkat!
K vitamini eksikliğine dikkat
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ETKİLERİ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİYOR
K vitamini eksikliği durumunda, pıhtılaşma faktörlerinin üretimi ve aktivasyonu olumsuz etkilenir. Sonuç olarak, kan pıhtılaşması süreci zayıflar ve vücut yaralara karşı daha az etkili bir şekilde tepki verir. Bununla birlikte, K vitamini eksikliğinin kan pıhtılaşması üzerindeki etkileri kişiden kişiye değişir ve eksikliğin derecesine bağlıdır.
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BELİRTİLERİ
K vitamini eksikliğinin en ciddi sonuçlarından biri kanamalardır. Özellikle K vitamini eksikliği olan bebeklerde, ciddi kanamalar ve kan pıhtılaşmasının bozulması durumu olan "Vitamin K Yokluğu Kanaması" görülür. K Vitamini eksikliğinde ciltte kolay çürümeler, tırnak altında ortaya çıkan pıhtılar, vücut mukoza zarında meydana gelen kanamalar, koyu renkte ve kan içeren dışkı, diş eti kanamaları ve gözaltı morarmalarıdır.
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HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?
K vitaminin, büyük kısmı dışarıdan alınır. Özellikle yeşil renkli bitkilerde bol miktarda bulunur. Bunlar arasında; ıspanak, pazı, brokoli ve lahana sayılabilir. Bunların yanı sıra fasulye ve domateste de bol miktarda bulunur.
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K vitamini hayvansal gıdalardan da alınabilir. Bunlar; kırmızı ve beyaz et, ciğer, sakatat çeşitleri, yumurta ve süt olarak sayılabilir. K vitamini bazı kuruyemişlerde de bolca bulunur. Ceviz, fındık ve kaju K vitamini açısından zengin kuruyemişler arasındadır. İncir, üzüm, nar, kivi, böğürtlen meyveleri de bu vitamini bolca barındıran besinler arasında yer alır.