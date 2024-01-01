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Gözaltı Morarmalarınız Varsa Dikkat!

K vitamini eksikliğine dikkat

  1. ETKİLERİ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİYOR<p> K vitamini eksikliği durumunda, pıhtılaşma faktörlerinin üretimi ve aktivasyonu olumsuz etkilenir. Sonuç olarak, kan pıhtılaşması süreci zayıflar ve vücut yaralara karşı daha az etkili bir şekilde tepki verir. Bununla birlikte, K vitamini eksikliğinin kan pıhtılaşması üzerindeki etkileri kişiden kişiye değişir ve eksikliğin derecesine bağlıdır.

    ETKİLERİ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİYOR

    K vitamini eksikliği durumunda, pıhtılaşma faktörlerinin üretimi ve aktivasyonu olumsuz etkilenir. Sonuç olarak, kan pıhtılaşması süreci zayıflar ve vücut yaralara karşı daha az etkili bir şekilde tepki verir. Bununla birlikte, K vitamini eksikliğinin kan pıhtılaşması üzerindeki etkileri kişiden kişiye değişir ve eksikliğin derecesine bağlıdır.

  2. BELİRTİLERİ<p> K vitamini eksikliğinin en ciddi sonuçlarından biri kanamalardır. Özellikle K vitamini eksikliği olan bebeklerde, ciddi kanamalar ve kan pıhtılaşmasının bozulması durumu olan "Vitamin K Yokluğu Kanaması" görülür. K Vitamini eksikliğinde ciltte kolay çürümeler, tırnak altında ortaya çıkan pıhtılar, vücut mukoza zarında meydana gelen kanamalar, koyu renkte ve kan içeren dışkı, diş eti kanamaları ve gözaltı morarmalarıdır.

    BELİRTİLERİ

    K vitamini eksikliğinin en ciddi sonuçlarından biri kanamalardır. Özellikle K vitamini eksikliği olan bebeklerde, ciddi kanamalar ve kan pıhtılaşmasının bozulması durumu olan "Vitamin K Yokluğu Kanaması" görülür. K Vitamini eksikliğinde ciltte kolay çürümeler, tırnak altında ortaya çıkan pıhtılar, vücut mukoza zarında meydana gelen kanamalar, koyu renkte ve kan içeren dışkı, diş eti kanamaları ve gözaltı morarmalarıdır.

  3. HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?<p> K vitaminin, büyük kısmı dışarıdan alınır. Özellikle yeşil renkli bitkilerde bol miktarda bulunur. Bunlar arasında; ıspanak, pazı, brokoli ve lahana sayılabilir. Bunların yanı sıra fasulye ve domateste de bol miktarda bulunur.

    HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

    K vitaminin, büyük kısmı dışarıdan alınır. Özellikle yeşil renkli bitkilerde bol miktarda bulunur. Bunlar arasında; ıspanak, pazı, brokoli ve lahana sayılabilir. Bunların yanı sıra fasulye ve domateste de bol miktarda bulunur.

  4. K vitamini hayvansal gıdalardan da alınabilir. Bunlar; kırmızı ve beyaz et, ciğer, sakatat çeşitleri, yumurta ve süt olarak sayılabilir. K vitamini bazı kuruyemişlerde de bolca bulunur. Ceviz, fındık ve kaju K vitamini açısından zengin kuruyemişler arasındadır. İncir, üzüm, nar, kivi, böğürtlen meyveleri de bu vitamini bolca barındıran besinler arasında yer alır.

    K vitamini hayvansal gıdalardan da alınabilir. Bunlar; kırmızı ve beyaz et, ciğer, sakatat çeşitleri, yumurta ve süt olarak sayılabilir. K vitamini bazı kuruyemişlerde de bolca bulunur. Ceviz, fındık ve kaju K vitamini açısından zengin kuruyemişler arasındadır. İncir, üzüm, nar, kivi, böğürtlen meyveleri de bu vitamini bolca barındıran besinler arasında yer alır.