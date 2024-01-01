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Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'ndan Olay İtiraf!

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan olay itiraf!

  1. Sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, DNA testi ile Akpınar'ın öz kızı olduğunu 35 yıl sonra kanıtlamıştı. Nebioğlu, son verdiği röportajda gündem olacak itiraflarda bulundu. Annesini bulmak için Müge Anlı'ya seslenen isim, ablasıyla ilgili yaptığı açıklamada ise ''Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor'' dedi.

    Sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, DNA testi ile Akpınar'ın öz kızı olduğunu 35 yıl sonra kanıtlamıştı. Nebioğlu, son verdiği röportajda gündem olacak itiraflarda bulundu. Annesini bulmak için Müge Anlı'ya seslenen isim, ablasıyla ilgili yaptığı açıklamada ise ''Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor'' dedi.

  2. Usta oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı yaşadığı ilişkiden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. DNA testi ve mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturan Duygu Nebioğlu, yeni açıklamalarda bulundu.

    Usta oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı yaşadığı ilişkiden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. DNA testi ve mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturan Duygu Nebioğlu, yeni açıklamalarda bulundu.

  3. Duygu Nebioğlu, annesine bir süredir ulaşamadığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Anlı?ya seslenen Nebioğlu, şöyle konuştu:

    Duygu Nebioğlu, annesine bir süredir ulaşamadığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Anlı?ya seslenen Nebioğlu, şöyle konuştu:

  4. "Annemle en son 2010 yılında görüştüm. O zamandan beri görüşmüyorum. Babamın Metin Akpınar olduğunu yeni öğrenmiştim o zaman. Annem Almanya'da yaşadığı için, görüntülü konuşmuştuk. Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu. Dayımlarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum. Annesi öldüğünde Türkiye'ye geldi ama benden gizlediler. Bizimle görüşmek istemiyor. Ben annemi bulmak istiyorum. Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım. Müge Anlı'yı 15 yaşımdan beri takip ediyorum. Çok güveniyorum ona. Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı."

    "Annemle en son 2010 yılında görüştüm. O zamandan beri görüşmüyorum. Babamın Metin Akpınar olduğunu yeni öğrenmiştim o zaman. Annem Almanya'da yaşadığı için, görüntülü konuşmuştuk. Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu. Dayımlarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum. Annesi öldüğünde Türkiye'ye geldi ama benden gizlediler. Bizimle görüşmek istemiyor. Ben annemi bulmak istiyorum. Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım. Müge Anlı'yı 15 yaşımdan beri takip ediyorum. Çok güveniyorum ona. Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı."

  5. Ablasıyla ilgili bir açıklama da yapan Nebioğlu, "Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" dedi.

    Ablasıyla ilgili bir açıklama da yapan Nebioğlu, "Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" dedi.

  6. "İkizinin davası sonuçlandı mı?" sorusuna ise "Hayır. Onun davası ertelendi. Davası sonuçlanınca benim gibi kardeşim de tazminat davası açacak" şeklinde cevap verdi. <br>Duygu Nebioğlu, "Metin Akpınar'ın zengin bir sanatçı olduğu biliniyor. Maddi olarak ondan beklentiniz var mı?" sorusunu da karşılıksız bırakmadı. Nebioğlu, cevap olarak "Tabii ki var. Benim geleceğim elimden alındı. Çocuğu olarak hakkım neyse onu istiyorum. Bana yardımı tamamen kesti. İkizime yardım yapıyor. 35 yaşındayım hâlâ beni büyüten babam bana destek oluyor. Akpınar, bir de mahkemeye başvurup fakirlik kağıdımı iptal ettirmek istedi. Mahkeme sürecinde adli yardım istedim. Mahkeme harç parasını da kendimin ödeyemeyeceğimi düşünerek, adli yardımın iptalini istedi. Ama başarılı olamadı. Akpınar istiyor ki dosyalar kapansın. Babamın kendi iş hayatım konusunda da engel olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    "İkizinin davası sonuçlandı mı?" sorusuna ise "Hayır. Onun davası ertelendi. Davası sonuçlanınca benim gibi kardeşim de tazminat davası açacak" şeklinde cevap verdi.
    Duygu Nebioğlu, "Metin Akpınar'ın zengin bir sanatçı olduğu biliniyor. Maddi olarak ondan beklentiniz var mı?" sorusunu da karşılıksız bırakmadı. Nebioğlu, cevap olarak "Tabii ki var. Benim geleceğim elimden alındı. Çocuğu olarak hakkım neyse onu istiyorum. Bana yardımı tamamen kesti. İkizime yardım yapıyor. 35 yaşındayım hâlâ beni büyüten babam bana destek oluyor. Akpınar, bir de mahkemeye başvurup fakirlik kağıdımı iptal ettirmek istedi. Mahkeme sürecinde adli yardım istedim. Mahkeme harç parasını da kendimin ödeyemeyeceğimi düşünerek, adli yardımın iptalini istedi. Ama başarılı olamadı. Akpınar istiyor ki dosyalar kapansın. Babamın kendi iş hayatım konusunda da engel olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.