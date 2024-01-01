Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'ndan Olay İtiraf!

"İkizinin davası sonuçlandı mı?" sorusuna ise "Hayır. Onun davası ertelendi. Davası sonuçlanınca benim gibi kardeşim de tazminat davası açacak" şeklinde cevap verdi.

Duygu Nebioğlu, "Metin Akpınar'ın zengin bir sanatçı olduğu biliniyor. Maddi olarak ondan beklentiniz var mı?" sorusunu da karşılıksız bırakmadı. Nebioğlu, cevap olarak "Tabii ki var. Benim geleceğim elimden alındı. Çocuğu olarak hakkım neyse onu istiyorum. Bana yardımı tamamen kesti. İkizime yardım yapıyor. 35 yaşındayım hâlâ beni büyüten babam bana destek oluyor. Akpınar, bir de mahkemeye başvurup fakirlik kağıdımı iptal ettirmek istedi. Mahkeme sürecinde adli yardım istedim. Mahkeme harç parasını da kendimin ödeyemeyeceğimi düşünerek, adli yardımın iptalini istedi. Ama başarılı olamadı. Akpınar istiyor ki dosyalar kapansın. Babamın kendi iş hayatım konusunda da engel olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.