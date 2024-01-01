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En Düşük Emekli Maaşına Yeni Ayar

Emeklinin beklediği intibak yasasında yeni gelişme!

  1. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ek zam ile memur emekli zammı oranı olan yüzde 49,25?e tamamlanmıştı. En düşük emekli maaşı da aynı dönemde 10 bin liraya yükseltilmişti. 16 milyon emekli seyyanen zam beklentisi içine girse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayını işaret etmiş, yeni düzenlemelerin de yolda olduğunu dile getirmişti. Peki intibak yasası ile en düşük emekli maaşı ne olacak, SGK uzmanı yazdı.

    SSK ve Bağ-Kur emeklisi ek zam ile memur emekli zammı oranı olan yüzde 49,25?e tamamlanmıştı. En düşük emekli maaşı da aynı dönemde 10 bin liraya yükseltilmişti. 16 milyon emekli seyyanen zam beklentisi içine girse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayını işaret etmiş, yeni düzenlemelerin de yolda olduğunu dile getirmişti. Peki intibak yasası ile en düşük emekli maaşı ne olacak, SGK uzmanı yazdı.

  2. Emekli maaşı farkları için intibak yasası bekleyen emekliler için SGK Uzmanı Özgür Erdursun dikkat çeken bir iddiada bulundu. Orta Vadeli Program?da emekli maaşları için yapılacak yeni düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu dile getiren Erdursun, "Bu şekilde bir düzenleme yapıldığında, tüm emeklilere intibak yansır" yorumunu yaptı.

    Emekli maaşı farkları için intibak yasası bekleyen emekliler için SGK Uzmanı Özgür Erdursun dikkat çeken bir iddiada bulundu. Orta Vadeli Program?da emekli maaşları için yapılacak yeni düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu dile getiren Erdursun, "Bu şekilde bir düzenleme yapıldığında, tüm emeklilere intibak yansır" yorumunu yaptı.

  3. En düşük emekli maaşı ne olacak?<br> Bu açıklamalar sonrası gözler 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi.

    En düşük emekli maaşı ne olacak?
    Bu açıklamalar sonrası gözler 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi.

  4. 3 aylık emekli zammı yüzde 15,06 olarak kesinleşti. Rakamın Temmuz ayında refah payı hariç yüzde 24-25 seviyelerinde olması öngörülüyor.

    3 aylık emekli zammı yüzde 15,06 olarak kesinleşti. Rakamın Temmuz ayında refah payı hariç yüzde 24-25 seviyelerinde olması öngörülüyor.

  5. En düşük emekli maaşının da 12-15 bin lira aralığına yükseltilmesi bekleniyor.

    En düşük emekli maaşının da 12-15 bin lira aralığına yükseltilmesi bekleniyor.

  6. İntibak yasası gelecek mi?<p> Emeklilerin zam beklentisi devam ederken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun milyonları heyecanlandıran bir yorumda bulundu. Erdursun, açıklanan Orta Vadeli Programda emekliler için hazırlanan düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu söyledi.

    İntibak yasası gelecek mi?

    Emeklilerin zam beklentisi devam ederken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun milyonları heyecanlandıran bir yorumda bulundu. Erdursun, açıklanan Orta Vadeli Programda emekliler için hazırlanan düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu söyledi.

  7. Erdursun, intibak Yasası?nın tamamlanması ile birlikte emekli maaşlarında yapılacak zam dışında bir güncelleme olacağını belirtti. <p> Emekli maaşlarında bu düzenlemenin şart olduğunu vurgulayan Erdursun, "İntibak, prim gün sayısına göre yatırılan primlere, gün sayısına ve yaşa göre aylıkların değerine kavuşması için herkese eşit şekilde değil, herkesin yatırdığı prim, gün sayısı ve yaşına göre farklı bir şekilde düzenlenerek yapılır.

    Erdursun, intibak Yasası?nın tamamlanması ile birlikte emekli maaşlarında yapılacak zam dışında bir güncelleme olacağını belirtti.

    Emekli maaşlarında bu düzenlemenin şart olduğunu vurgulayan Erdursun, "İntibak, prim gün sayısına göre yatırılan primlere, gün sayısına ve yaşa göre aylıkların değerine kavuşması için herkese eşit şekilde değil, herkesin yatırdığı prim, gün sayısı ve yaşına göre farklı bir şekilde düzenlenerek yapılır.

  8. Bu şekilde bir düzenleme yapıldığında, tüm emeklilere intibak yansır" diye konuştu.

    Bu şekilde bir düzenleme yapıldığında, tüm emeklilere intibak yansır" diye konuştu.