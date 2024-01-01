Yarışmacı Gözyaşlarına Boğuldu!
Her pazar akşamı ekranlara gelen sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ikinci baraj sorusuna ulaşan yarışmacı Buse Ünal, gözyaşlarına boğuldu.
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Her pazar akşamı ekranlara gelen sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ikinci baraj sorusuna ulaşan yarışmacı Buse Ünal, gözyaşlarına boğuldu. Seyirciye de ekranda duygusal anlar yaşatan yarışmacının gözyaşını tutamadığı anlar ise 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
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2. baraj sorusunda 50 bin TL'lik soruyu bilen yarışmacı duygularını dile getirerek, "İhtiyacım vardı gerçekten. Büyük hedeflerle gelmedim. Ama burası biraz şans işi." dedi.
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Ünal konuşmasının devamında, "Kalbimin ekmeğini yiyorum galiba. Ama bunlar mutluluk gözyaşları." ifadeleri ile duygularını dile getirdi.
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Ardından 100 bin TL'lik soruya ulaşan Buse Ünal'ın karşısına, "Türkçe resmî adında "Konfederasyonu" ifadesi geçen tek ülke hangisidir?" sorusu çıktı.
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SORU: "Türkçe resmî adında "Konfederasyonu" ifadesi geçen tek ülke hangisidir?"
A- İsviçre B- Güney Kore C- Norveç D- Rusya CEVAP: A
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Heyecanına yenilenen yarışmacı D- Rusya şıkkını söyleyerek yanlış cevabı verdi.
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"OYUNCULUKTA BU TEKNİKLERİ KULLANMAYI DENEYECEĞİM" Üzüldüğünü belirten yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu ise "Az önce mutluluk gözyaşları döküyordun. O kadar kısa bir sürede bu duygu değişimin nasıl oluyor. Oyunculukta bu teknikleri kullanmayı deneyeceğim" diyerek tebessüm etti..
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İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...