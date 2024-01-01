Yarışmacı Gözyaşlarına Boğuldu!

"OYUNCULUKTA BU TEKNİKLERİ KULLANMAYI DENEYECEĞİM" Üzüldüğünü belirten yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu ise "Az önce mutluluk gözyaşları döküyordun. O kadar kısa bir sürede bu duygu değişimin nasıl oluyor. Oyunculukta bu teknikleri kullanmayı deneyeceğim" diyerek tebessüm etti..