Yarışmacı Gözyaşlarına Boğuldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim değerlendirmesi
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Sponsorlu İçerik
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları yayımladı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
AK Parti, beş alanla ilgili kanun teklifleri hazırlıyor
AK Parti, beş alanla ilgili kanun teklifleri hazırlıyor
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta hafif düştü
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta hafif düştü
Emeklilere yeni destekler gündemde
Emeklilere yeni destekler gündemde
Bitlis Valiliği'nden 'Bombacı Mülayim' açıklaması
Bitlis Valiliği'nden 'Bombacı Mülayim' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'tasarruf' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'tasarruf' açıklaması
Bakan Şimşek ABD'de kritik temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek ABD'de kritik temaslarda bulunacak
10 yıldır bekleniyordu: İhracatta yeni kara harekatı başlıyor
10 yıldır bekleniyordu: İhracatta yeni kara harekatı başlıyor
'Şatafatlı' görüntüler MKYK masasında: Erdoğan'ın teşkilatı uyarması bekleniyor
'Şatafatlı' görüntüler MKYK masasında: Erdoğan'ın teşkilatı uyarması bekleniyor
Yaz geldi, gözler kiralara çevrildi! Yüzde 25 muamması tedirgin ediyor
Yaz geldi, gözler kiralara çevrildi! Yüzde 25 muamması tedirgin ediyor
Hükümet, ekonomiye neşter vurmaya hazırlanıyor
Hükümet, ekonomiye neşter vurmaya hazırlanıyor
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Ali Yalçın: '68 Bin Öğretmen Ataması' diyen meslektaşlarımız duyulmalı
Ali Yalçın: '68 Bin Öğretmen Ataması' diyen meslektaşlarımız duyulmalı
Bakan Şimşek: KDV oranlarında artış yapmadık
Bakan Şimşek: KDV oranlarında artış yapmadık
DMM: CPF'de LGBTİ'nin desteklenmesi söz konusu değildir
DMM: CPF'de LGBTİ'nin desteklenmesi söz konusu değildir
MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek
MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek
Erdoğan: Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları kapandı
Erdoğan: Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları kapandı
Bakanlıktan açıklama: KDV'ye zam yok, vergi istismarının önüne geçiliyor
Bakanlıktan açıklama: KDV'ye zam yok, vergi istismarının önüne geçiliyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama
Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama
Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi
Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi
Bakanlıktan, DB kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama
Bakanlıktan, DB kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir
X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir
Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor
Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor
Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor
Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor

Yarışmacı Gözyaşlarına Boğuldu!

Her pazar akşamı ekranlara gelen sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ikinci baraj sorusuna ulaşan yarışmacı Buse Ünal, gözyaşlarına boğuldu.

  1. Her pazar akşamı ekranlara gelen sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ikinci baraj sorusuna ulaşan yarışmacı Buse Ünal, gözyaşlarına boğuldu. Seyirciye de ekranda duygusal anlar yaşatan yarışmacının gözyaşını tutamadığı anlar ise 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!

    Her pazar akşamı ekranlara gelen sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ikinci baraj sorusuna ulaşan yarışmacı Buse Ünal, gözyaşlarına boğuldu. Seyirciye de ekranda duygusal anlar yaşatan yarışmacının gözyaşını tutamadığı anlar ise 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!

  2. 2. baraj sorusunda 50 bin TL'lik soruyu bilen yarışmacı duygularını dile getirerek, "İhtiyacım vardı gerçekten. Büyük hedeflerle gelmedim. Ama burası biraz şans işi." dedi.

    2. baraj sorusunda 50 bin TL'lik soruyu bilen yarışmacı duygularını dile getirerek, "İhtiyacım vardı gerçekten. Büyük hedeflerle gelmedim. Ama burası biraz şans işi." dedi.

  3. Ünal konuşmasının devamında, "Kalbimin ekmeğini yiyorum galiba. Ama bunlar mutluluk gözyaşları." ifadeleri ile duygularını dile getirdi.

    Ünal konuşmasının devamında, "Kalbimin ekmeğini yiyorum galiba. Ama bunlar mutluluk gözyaşları." ifadeleri ile duygularını dile getirdi.

  4. Ardından 100 bin TL'lik soruya ulaşan Buse Ünal'ın karşısına, "Türkçe resmî adında "Konfederasyonu" ifadesi geçen tek ülke hangisidir?" sorusu çıktı.

    Ardından 100 bin TL'lik soruya ulaşan Buse Ünal'ın karşısına, "Türkçe resmî adında "Konfederasyonu" ifadesi geçen tek ülke hangisidir?" sorusu çıktı.

  5. SORU: "Türkçe resmî adında "Konfederasyonu" ifadesi geçen tek ülke hangisidir?" <br> A- İsviçre B- Güney Kore C- Norveç D- Rusya CEVAP: A

    SORU: "Türkçe resmî adında "Konfederasyonu" ifadesi geçen tek ülke hangisidir?"
    A- İsviçre B- Güney Kore C- Norveç D- Rusya CEVAP: A

  6. Heyecanına yenilenen yarışmacı D- Rusya şıkkını söyleyerek yanlış cevabı verdi.

    Heyecanına yenilenen yarışmacı D- Rusya şıkkını söyleyerek yanlış cevabı verdi.

  7. "OYUNCULUKTA BU TEKNİKLERİ KULLANMAYI DENEYECEĞİM" Üzüldüğünü belirten yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu ise "Az önce mutluluk gözyaşları döküyordun. O kadar kısa bir sürede bu duygu değişimin nasıl oluyor. Oyunculukta bu teknikleri kullanmayı deneyeceğim" diyerek tebessüm etti..

    "OYUNCULUKTA BU TEKNİKLERİ KULLANMAYI DENEYECEĞİM" Üzüldüğünü belirten yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu ise "Az önce mutluluk gözyaşları döküyordun. O kadar kısa bir sürede bu duygu değişimin nasıl oluyor. Oyunculukta bu teknikleri kullanmayı deneyeceğim" diyerek tebessüm etti..

  8. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

    İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...