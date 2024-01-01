İbrahim Tatlıses'e Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim değerlendirmesi
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Sponsorlu İçerik
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları yayımladı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
AK Parti, beş alanla ilgili kanun teklifleri hazırlıyor
AK Parti, beş alanla ilgili kanun teklifleri hazırlıyor
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta hafif düştü
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta hafif düştü
Emeklilere yeni destekler gündemde
Emeklilere yeni destekler gündemde
Bitlis Valiliği'nden 'Bombacı Mülayim' açıklaması
Bitlis Valiliği'nden 'Bombacı Mülayim' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'tasarruf' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'tasarruf' açıklaması
Bakan Şimşek ABD'de kritik temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek ABD'de kritik temaslarda bulunacak
10 yıldır bekleniyordu: İhracatta yeni kara harekatı başlıyor
10 yıldır bekleniyordu: İhracatta yeni kara harekatı başlıyor
'Şatafatlı' görüntüler MKYK masasında: Erdoğan'ın teşkilatı uyarması bekleniyor
'Şatafatlı' görüntüler MKYK masasında: Erdoğan'ın teşkilatı uyarması bekleniyor
Yaz geldi, gözler kiralara çevrildi! Yüzde 25 muamması tedirgin ediyor
Yaz geldi, gözler kiralara çevrildi! Yüzde 25 muamması tedirgin ediyor
Hükümet, ekonomiye neşter vurmaya hazırlanıyor
Hükümet, ekonomiye neşter vurmaya hazırlanıyor
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Ali Yalçın: '68 Bin Öğretmen Ataması' diyen meslektaşlarımız duyulmalı
Ali Yalçın: '68 Bin Öğretmen Ataması' diyen meslektaşlarımız duyulmalı
Bakan Şimşek: KDV oranlarında artış yapmadık
Bakan Şimşek: KDV oranlarında artış yapmadık
DMM: CPF'de LGBTİ'nin desteklenmesi söz konusu değildir
DMM: CPF'de LGBTİ'nin desteklenmesi söz konusu değildir
MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek
MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek
Erdoğan: Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları kapandı
Erdoğan: Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları kapandı
Bakanlıktan açıklama: KDV'ye zam yok, vergi istismarının önüne geçiliyor
Bakanlıktan açıklama: KDV'ye zam yok, vergi istismarının önüne geçiliyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama
Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama
Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi
Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi
Bakanlıktan, DB kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama
Bakanlıktan, DB kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir
X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir
Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor
Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor
Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor
Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor

İbrahim Tatlıses'e Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Ahmet Tatlı, oğlu Mert Tatlı'yı açtığı davayla oturduğu evden çıkaran babasına ateş püskürdü.

  1. İbrahim Tatlıses, evinde oturan torunu Mert Tatlı ile mahkemelik olmuştu. Ahmet Tatlı, oğlu Mert Tatlı'yı açtığı davayla oturduğu evden çıkaran babasına ateş püskürdü. Ahmet Tatlı, İbrahim Tatlıses'in torununa evi kendi rızasıyla verdiğini iddia etti.

    İbrahim Tatlıses, evinde oturan torunu Mert Tatlı ile mahkemelik olmuştu. Ahmet Tatlı, oğlu Mert Tatlı'yı açtığı davayla oturduğu evden çıkaran babasına ateş püskürdü. Ahmet Tatlı, İbrahim Tatlıses'in torununa evi kendi rızasıyla verdiğini iddia etti.

  2. İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlı?ya dava açmıştı. Mahkeme, torununun Sarıyer'deki dairesinde kira ödemeden oturduğunu öne süren İbrahim Tatlıses?i haklı bulmuştu.

    İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlı?ya dava açmıştı. Mahkeme, torununun Sarıyer'deki dairesinde kira ödemeden oturduğunu öne süren İbrahim Tatlıses?i haklı bulmuştu.

  3. Ahmet Tatlı, oğlu Mert'i evinden çıkaran İbrahim Tatlıses?e sessiz kalmadı. Ahmet Tatlı, adeta babasına ateş püskürdü.

    Ahmet Tatlı, oğlu Mert'i evinden çıkaran İbrahim Tatlıses?e sessiz kalmadı. Ahmet Tatlı, adeta babasına ateş püskürdü.

  4. Ahmet Tatlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Herkese merhaba? Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses?in yine beni ve oğlumu hedef alan söylemlerinden sonra açıklama yapmam elzem oldu. Ramazan ayı ve bayram dâhi dinlemeyen İbrahim Bey'in asılsız ithamlarından sonra ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Oğlum Mert?e yıllar önce kendi isteği ve rızasıyla sahip olduğu evlerden birini verdi, verdi derken tapusunu değil tabii ki de? Zaten aynı sitede bulunan diğer evlerinde de rahmetli babaannem ve amcam yaşıyordu. Oğlum 6 yıl önce evlendi ve orada ailesiyle yaşamaya devam etti. Sonra kendisi bunu yeni fark etmiş gibi dava açtı. Oğlumun evi terk etmesini ve geriye dönük kiraları faiziyle istedi. Düşünün bir eviniz var ve siz yıllar sonra fark ediyorsunuz ki, evinizi torununuzu işgal etmiş ve siz yıllarca bunu fark etmemişsiniz. Ne kadar enteresan değil mi? Ben alışkınım elbette? Oğlumun ağrına gitti ama asıl sebebini İbrahim Tatlıses?in yaşadığı gelgitler ve bana olan tepkisinden olduğunu biliyoruz.

    Ahmet Tatlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Herkese merhaba? Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses?in yine beni ve oğlumu hedef alan söylemlerinden sonra açıklama yapmam elzem oldu. Ramazan ayı ve bayram dâhi dinlemeyen İbrahim Bey'in asılsız ithamlarından sonra ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Oğlum Mert?e yıllar önce kendi isteği ve rızasıyla sahip olduğu evlerden birini verdi, verdi derken tapusunu değil tabii ki de? Zaten aynı sitede bulunan diğer evlerinde de rahmetli babaannem ve amcam yaşıyordu. Oğlum 6 yıl önce evlendi ve orada ailesiyle yaşamaya devam etti. Sonra kendisi bunu yeni fark etmiş gibi dava açtı. Oğlumun evi terk etmesini ve geriye dönük kiraları faiziyle istedi. Düşünün bir eviniz var ve siz yıllar sonra fark ediyorsunuz ki, evinizi torununuzu işgal etmiş ve siz yıllarca bunu fark etmemişsiniz. Ne kadar enteresan değil mi? Ben alışkınım elbette? Oğlumun ağrına gitti ama asıl sebebini İbrahim Tatlıses?in yaşadığı gelgitler ve bana olan tepkisinden olduğunu biliyoruz.

  5. Kendisi torununa dava açtı. Mahkeme kararı sonrası da yine beni hedef alan açıklamalar yaptı. 'Babalık yapsın, babalık nasıl yapılır onu öğrensin' gibi tuhaf ağır söylemlerde bulundu. Yani olay yine bana geldi. Benim oğlum, 2 yaşında löseminden annesini kaybetti. Ben genceciktim. O sırada Kars Sarıkamış?ta vatani görevimi yapıyordum. Askerden geldim, babalığını yaptım. Mert?in büyümesinde hem annemin, hem halalarının, hem de rahmetli annesinin ailesinin emeği çoktur. Allah, razı olsun.

    Kendisi torununa dava açtı. Mahkeme kararı sonrası da yine beni hedef alan açıklamalar yaptı. 'Babalık yapsın, babalık nasıl yapılır onu öğrensin' gibi tuhaf ağır söylemlerde bulundu. Yani olay yine bana geldi. Benim oğlum, 2 yaşında löseminden annesini kaybetti. Ben genceciktim. O sırada Kars Sarıkamış?ta vatani görevimi yapıyordum. Askerden geldim, babalığını yaptım. Mert?in büyümesinde hem annemin, hem halalarının, hem de rahmetli annesinin ailesinin emeği çoktur. Allah, razı olsun.

  6. Ben yıllarca Mert?e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses? Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Daha çocuk yaşta beni kendinize koruma yapmış, kalabalıklarda konserlerde önünüze kalkan yapmış insansınız. Yetmemiş gibi başınıza gelen her olayda da beni sorumlu tutmuş bir babasınız. Yukarıda Allah var. Tüm yakınlarınız, magazin dünyası şahit bunlara? Şimdi düşünüyorum da bir baba çocuğunun canını nasıl bu kadar umursamaz. Ben yıllarca canımı hiçe saydım, sizi korudum? Siz benim evlatlığımı da, babalığımı da sorgulayamazsınız. Kendinizi her tehlikede hissettiğinizde 'yetiş' dediğinizde yanınızda ben oldum. Şimdi kalkmış ?Babalık nasıl yapılırmış onu öğrensin? diyorsunuz? Sizi örnek alsaydım, vay çocuklarımın haline? Siz babalığınızla sadece bana değil, diğer çocuklarınıza yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız, yaşattırdınız. Herkes sevgisinden, saygısından susuyor ama bilen de biliyor? Hiç açmayalım o konuları.

    Ben yıllarca Mert?e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses? Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Daha çocuk yaşta beni kendinize koruma yapmış, kalabalıklarda konserlerde önünüze kalkan yapmış insansınız. Yetmemiş gibi başınıza gelen her olayda da beni sorumlu tutmuş bir babasınız. Yukarıda Allah var. Tüm yakınlarınız, magazin dünyası şahit bunlara? Şimdi düşünüyorum da bir baba çocuğunun canını nasıl bu kadar umursamaz. Ben yıllarca canımı hiçe saydım, sizi korudum? Siz benim evlatlığımı da, babalığımı da sorgulayamazsınız. Kendinizi her tehlikede hissettiğinizde 'yetiş' dediğinizde yanınızda ben oldum. Şimdi kalkmış ?Babalık nasıl yapılırmış onu öğrensin? diyorsunuz? Sizi örnek alsaydım, vay çocuklarımın haline? Siz babalığınızla sadece bana değil, diğer çocuklarınıza yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız, yaşattırdınız. Herkes sevgisinden, saygısından susuyor ama bilen de biliyor? Hiç açmayalım o konuları.

  7. Benim evlatlarımın bir gün gelip beni şikayet etti mi size? ?Babamız şöyle böyle? dedi mi? ?Babam yapmıyor, bize bakmıyor? dedi mi? Bugün evden attırmaya çalıştığınız oğlumu yere göğe sığdıramayan sizdiniz. Hiç önemli değil. Evinizde kim isterse onu oturtun, mal sizin. Ben çocuklarımı açta açıkta bırakacak bir baba değilim. Ayrıca oğlum Mert de yaşamak için bana muhtaç değil? Öyle bile olsa ben ne oğlumu ne de torunlarıma mağdur etmem? Onlar da beni etmez? Tıpkı benim de size etmediğim tek lafınıza sahip olduğum kendi evimi size verdiğim gibi. Sizin için yaptıklarımdan hiç pişman değilim? İbrahim Tatlıses, her ne kadar sevgisiz, babalık duygusundan yoksun bir insan olsanız da ben evlatlık görevimi yaptım. İki tane aslan gibi oğlum var. Hatalarında da arkalarında dururum, doğrularında da gururla bakarım. Sizin gibi evlatlarıma beddua etmem.

    Benim evlatlarımın bir gün gelip beni şikayet etti mi size? ?Babamız şöyle böyle? dedi mi? ?Babam yapmıyor, bize bakmıyor? dedi mi? Bugün evden attırmaya çalıştığınız oğlumu yere göğe sığdıramayan sizdiniz. Hiç önemli değil. Evinizde kim isterse onu oturtun, mal sizin. Ben çocuklarımı açta açıkta bırakacak bir baba değilim. Ayrıca oğlum Mert de yaşamak için bana muhtaç değil? Öyle bile olsa ben ne oğlumu ne de torunlarıma mağdur etmem? Onlar da beni etmez? Tıpkı benim de size etmediğim tek lafınıza sahip olduğum kendi evimi size verdiğim gibi. Sizin için yaptıklarımdan hiç pişman değilim? İbrahim Tatlıses, her ne kadar sevgisiz, babalık duygusundan yoksun bir insan olsanız da ben evlatlık görevimi yaptım. İki tane aslan gibi oğlum var. Hatalarında da arkalarında dururum, doğrularında da gururla bakarım. Sizin gibi evlatlarıma beddua etmem.

  8. Bir gün babalığım sorgulanacaksa bunu yapacak olan çocuklarım olur. Ez cümle artık yeter! Amacınız gündeme gelmek mi? Yoksa konuları çarpıtıp hali hazırda devam eden dava sürecini uzatmak için bahane yaratmak mı bilmiyorum ama lütfen rica ediyorum benim çocuklarımı ve ailemi asılsız ithamlarla manşetlere taşımayın! Artık tüm sevenlerimizden kendi adıma özür diliyorum. Yine gereksiz meşgul ettik. Bunca açıklamayı ben de yapmak istemezdim ama konu aile ve babalığım olunca hassasım. <br> Saygılarımla.

    Bir gün babalığım sorgulanacaksa bunu yapacak olan çocuklarım olur. Ez cümle artık yeter! Amacınız gündeme gelmek mi? Yoksa konuları çarpıtıp hali hazırda devam eden dava sürecini uzatmak için bahane yaratmak mı bilmiyorum ama lütfen rica ediyorum benim çocuklarımı ve ailemi asılsız ithamlarla manşetlere taşımayın! Artık tüm sevenlerimizden kendi adıma özür diliyorum. Yine gereksiz meşgul ettik. Bunca açıklamayı ben de yapmak istemezdim ama konu aile ve babalığım olunca hassasım.
    Saygılarımla.

  9. "ŞİMDİKİ AKLIM OLSA 7 ÇOCUK YAPMAZDIM" İbrahim Tatlıses, daha önce oğlu Ahmet Tatlı ile yaşadığı tartışma sonucunda; "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah, insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin. Çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" açıklamasını yapmıştı.

    "ŞİMDİKİ AKLIM OLSA 7 ÇOCUK YAPMAZDIM" İbrahim Tatlıses, daha önce oğlu Ahmet Tatlı ile yaşadığı tartışma sonucunda; "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah, insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin. Çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" açıklamasını yapmıştı.