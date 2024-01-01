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Gazze'de 1,7 Milyon İnsan Zorla Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, "Gazze'de yaklaşık 1,7 milyon insan zorla yerinden edilmiş durumda. Bu insanlar, korkunç koşullar ve sürekli tehdit altında yaşıyor" açıklamasında bulundu.

  1. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin basın toplantısında İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin basın toplantısında İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  2. Shamdasani basın toplantısında, "Gazze'deki sivillerin yaşadığı felaket durumunu çözüme kavuşturmak bir öncelik olarak kalmalı." diye konuştu.

    Shamdasani basın toplantısında, "Gazze'deki sivillerin yaşadığı felaket durumunu çözüme kavuşturmak bir öncelik olarak kalmalı." diye konuştu.

  3. İsrail'in, insani yardımların Gazze'ye girişine ve dağıtılmasına hukuka aykırı kısıtlamalar getirmeye devam ettiğini söyledi.

    İsrail'in, insani yardımların Gazze'ye girişine ve dağıtılmasına hukuka aykırı kısıtlamalar getirmeye devam ettiğini söyledi.

  4. Shamdasani, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerini bombaladığını belirterek, "Gazze'de yaklaşık 1,7 milyon insan zorla yerinden edilmiş durumda. Bu insanlar korkunç koşullar ve sürekli tehdit altında yaşıyor" ifadelerini kullandı.

    Shamdasani, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerini bombaladığını belirterek, "Gazze'de yaklaşık 1,7 milyon insan zorla yerinden edilmiş durumda. Bu insanlar korkunç koşullar ve sürekli tehdit altında yaşıyor" ifadelerini kullandı.

  5. İşgal altındaki Batı Şeria'da son günlerde artan şiddetin endişe verici olduğu vurgulandı.

    İşgal altındaki Batı Şeria'da son günlerde artan şiddetin endişe verici olduğu vurgulandı.

  6. Filistinlilerin, çoğunlukla İsrail askerlerinin desteklediği yüzlerce İsrailli yasa dışı yerleşimcinin saldırılarına maruz kaldığını vurguladı.

    Filistinlilerin, çoğunlukla İsrail askerlerinin desteklediği yüzlerce İsrailli yasa dışı yerleşimcinin saldırılarına maruz kaldığını vurguladı.

  7. Shamdasani, "işgalci güç" olarak İsrail'in Batı Şeria'da kamu düzenini ve güvenliğini yeniden tesis etmek için yetkisi dahilindeki tüm önlemleri alması gerektiğine işaret etti.

    Shamdasani, "işgalci güç" olarak İsrail'in Batı Şeria'da kamu düzenini ve güvenliğini yeniden tesis etmek için yetkisi dahilindeki tüm önlemleri alması gerektiğine işaret etti.