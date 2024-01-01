Çikolata Yine Ezber Bozdu!

Çin'de yapılan yepyeni bir çalışma çikolatanın faydalarına bir yenisini daha ekledi. Damakta bıraktığı tat ile birçok kişinin düşkünü olduğu çikolata, kalp ve damar sağlığını koruduğu ve kolesterolün düşürülmesine yardımcı olarak Alzheimer'a da şifa olabileceği ortaya çıktı.