Çikolata Yine Ezber Bozdu!
Çikolatanın bilinmeyen faydaları neler?
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Çin'de yapılan yepyeni bir çalışma çikolatanın faydalarına bir yenisini daha ekledi. Damakta bıraktığı tat ile birçok kişinin düşkünü olduğu çikolata, kalp ve damar sağlığını koruduğu ve kolesterolün düşürülmesine yardımcı olarak Alzheimer'a da şifa olabileceği ortaya çıktı.
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Severek tükettiğimiz çikolatanın ham maddesinde yeni bir madde keşfedildi. Çin'de yapılan bir araştırma birçok hasta için umut ışığı olabilir.
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Keşfedilen bu kimyasal sayesinde, pek çok kişinin Alzheimer hastalığından korunabileceği ortaya çıktı. O maddenin Alzheimer'dan korumasının yanı sıra ruh sağlığı ve kan ve beyin fonksiyonları gibi birçok şey üzerinde de etkili olabileceği ifade ediliyor.
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Çin'in Zhengzhou Üniversitesi'nin bu ay Fonksiyonel Gıdalar Dergisi'nde yayınlanan bir araştırması, çikolatada bulunan bir kimyasalın beyni Alzheimer hastalığından koruyabilen bir kimyasal içerdiğini ortaya çıkardı.
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Araştırmacılar, kakao çekirdeklerinde bulunan teobrominin, antiinflamatuar özelliklere sahip olduğunu, antioksidanlarla dolu olduğunu ve yüksek kolesterol seviyelerinin hafıza ve bilişsel işlevimiz üzerindeki etkilerini giderebileceğini söylüyor.
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TEOBROMİN NEDİR?
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Teobromin, kakao çekirdeklerinde ve çikolata gibi kakao içeren ürünlerde bulunan doğal bir kimyasal bileşik. Bu bileşik, bitkiler tarafından üretiliyor ve kakao ağacının çekirdeklerinde yüksek konsantrasyonlarda bulunuyor.
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Teobromin, insanlar için uyarıcı bir etkiye de sahip. En önemli özelliği de çikolatanın tadını ve dokusunu oluşturması
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Rapora göre, bu kimyasal aynı zamanda kan-beyin fonksiyonunu geçerek ruh halinizi ve beyin fonksiyonunuzu iyileştirmenin yanı sıra depresyonla mücadele etme potansiyeline de sahip olabilir.
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Çikolatanın 5faydası arasında ilk madde: çikolata bağırsakları çalıştırır! Çikolatanın ana maddesi kakaodur ve kakao çekirdeği lifli bir gıdadır. Bu sebeple bağırsakların çalışmasını sağlar.
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Kalsiyum deposu niteliğindeki çikolata kemik gelişiminde önemli etkiler bırakıyor. Çikolatada yeşil çaya göre üç , kırmızı şaraba göre iki kat daha fazla antioksidan bulunmakta. Antioksidanların hücre yenilenmesini hızlandırdığı düşünüldüğünde kanser ile mücadelede de lezzetli bir destekçidir diyebiliriz çikolata için.
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Çikolata özellikle kadınlarda anti-depresan niteliğini daha etkili biçimde göstermekle beraber vücudu yumuşatarak pskolojik bir rahatlama sağlar.
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Günde az miktarlarda çikolata tüketmek kandaki pıhtılaşmayı önleyerek, kalp krizlerinin önüne geçiyor. Ayrıca çikolata yemek vücuttaki nitrik oksit üretimini uyarıyor. Bu sayede kan basıncı azalırken, kan dolaşımı rahatlıyor.