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Son Haliyle Sosyal Medyayı Salladı!

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si kaç yaşında?

  1. Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi dizilerde rol alan Güven Hokna, son haliyle gündem oldu. Güven Hokna'nın fazla kilolarından kurtuldu son hali hayranlarından tam not aldı. İşte Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali...

    Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi dizilerde rol alan Güven Hokna, son haliyle gündem oldu. Güven Hokna'nın fazla kilolarından kurtuldu son hali hayranlarından tam not aldı. İşte Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali...

  2. Bir döneme damga vuran ve günümüzde tekrar bölümleri izlenmeye devam eden 'Yaprak Dökümü' dizisinde Hayriye Tekin karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna yıllar sonra ortaya çıktı...

    Bir döneme damga vuran ve günümüzde tekrar bölümleri izlenmeye devam eden 'Yaprak Dökümü' dizisinde Hayriye Tekin karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna yıllar sonra ortaya çıktı...

  3. 'Ali Rıza Bey ile Hayriye Hanım' denince hiç kuşkusuz akla usta oyuncular Halil Ergün ile Güven Hokna geliyor. Tekrarlarıyla ekranlarda yer bulan ve sanki ilk defa izliyormuşçasına yine aynı tadı veren efsanevi dizilerden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile beğeni topluyor.

    'Ali Rıza Bey ile Hayriye Hanım' denince hiç kuşkusuz akla usta oyuncular Halil Ergün ile Güven Hokna geliyor. Tekrarlarıyla ekranlarda yer bulan ve sanki ilk defa izliyormuşçasına yine aynı tadı veren efsanevi dizilerden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile beğeni topluyor.

  4. Güven Hokna özellikle Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak çok sevilmişti...

    Güven Hokna özellikle Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak çok sevilmişti...

  5. Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu şimdilerde 78 yaşında

    Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu şimdilerde 78 yaşında

  6. Eğlenceli videolarının yanı sıra martılarla çektiği videolarla tanınan fenomen Ogün Alibaş, oyuncu Güven Hokna ile bir araya geldi. Yaprak Dökümü'ndeki rolü ile yıllardır gündemden düşmeyen Hokna ile, dizideki bir sahneyi canlandırdılar.

    Eğlenceli videolarının yanı sıra martılarla çektiği videolarla tanınan fenomen Ogün Alibaş, oyuncu Güven Hokna ile bir araya geldi. Yaprak Dökümü'ndeki rolü ile yıllardır gündemden düşmeyen Hokna ile, dizideki bir sahneyi canlandırdılar.

  7. "Yaptığım iğrenç espriyle Hayriye Hanım'ın ağzının tadını kaçırıyorum" başlıklı videoda, Fikret karakterinin "Tuzluk uzamıyor." esprini yeniden ele aldılar. Bu espriye çok sinirlenen Hayriye Hanım, yine dizideki bir başka sahneyi fenomenin üzerinde uyguladı.

    "Yaptığım iğrenç espriyle Hayriye Hanım'ın ağzının tadını kaçırıyorum" başlıklı videoda, Fikret karakterinin "Tuzluk uzamıyor." esprini yeniden ele aldılar. Bu espriye çok sinirlenen Hayriye Hanım, yine dizideki bir başka sahneyi fenomenin üzerinde uyguladı.