Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alacağı Gün Hayatını Kaybetti

Gökçeören Köyü Dernek Başkanı Ali Bayram, "Acımız taze, daha sonrasında yetkililer bizlere nasıl bir yol izleyeceğimiz hakkında bilgi verecektir. Bizler de ona göre köyümüzü en iyi şekilde temsil edecek adayımızı seçeceğiz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Zor bir süreçten geçti, stresli bir dönemdi. Köyümüz için hayırlısı ne ise o olsun? diye konuştu.