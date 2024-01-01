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Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alacağı Gün Hayatını Kaybetti

Bursa?da 31 Mart yerel seçimlerinde 96 oy alarak seçilen mahalle muhtarı, mazbatasını alacağı gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

  1. Bursa'da 31 Mart yerel seçimlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gökçeören Mahallesi?nde 3 aday arasından 96 oy alarak muhtar seçilen 51 yaşındaki Emin Batmaz, dün öğle saatlerinde görevi için mazbatasını alacaktı.

    Bursa'da 31 Mart yerel seçimlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gökçeören Mahallesi?nde 3 aday arasından 96 oy alarak muhtar seçilen 51 yaşındaki Emin Batmaz, dün öğle saatlerinde görevi için mazbatasını alacaktı.

  2. Evli ve 2 çocuk babası olan Batmaz, sabah saatlerinde çocuğunu okula bıraktığı sırada kalp krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar, Batmaz?ı özel otomobille hastaneye kaldırdı.

    Evli ve 2 çocuk babası olan Batmaz, sabah saatlerinde çocuğunu okula bıraktığı sırada kalp krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar, Batmaz?ı özel otomobille hastaneye kaldırdı.

  3. Batmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Batmaz?ın cenazesi Gökçeören Camii?nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde köy mezarlığına defnedildi.

    Batmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Batmaz?ın cenazesi Gökçeören Camii?nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde köy mezarlığına defnedildi.

  4. Gökçeören Köyü Dernek Başkanı Ali Bayram, ?Muhtarımız dün saat 11?de gerçekleştirilecek olan mazbata töreni için hazırlık yaptı. Çocuğunu okula bırakırken, kalp krizi geçirdi. Köydeki yakınları hastaneye yetiştirmek isterken yolda kalbi durmuş. Hastanede gerekli müdahaleler yapıldı ama muhtarımızı kurtaramadık." diye konuştu.

    Gökçeören Köyü Dernek Başkanı Ali Bayram, ?Muhtarımız dün saat 11?de gerçekleştirilecek olan mazbata töreni için hazırlık yaptı. Çocuğunu okula bırakırken, kalp krizi geçirdi. Köydeki yakınları hastaneye yetiştirmek isterken yolda kalbi durmuş. Hastanede gerekli müdahaleler yapıldı ama muhtarımızı kurtaramadık." diye konuştu.

  5. 31 Mart mahalli seçimlerinde 3 aday arasında Emin Batmaz'ın 96 oy alarak muhtar seçildiğini belirten Bayram, "Köy halkı olarak acımız çok büyük. Bundan sonra Yüksek Seçim Kurulu gerekli mevzuata göre hareket edecektir." dedi.

    31 Mart mahalli seçimlerinde 3 aday arasında Emin Batmaz'ın 96 oy alarak muhtar seçildiğini belirten Bayram, "Köy halkı olarak acımız çok büyük. Bundan sonra Yüksek Seçim Kurulu gerekli mevzuata göre hareket edecektir." dedi.

  6. Gökçeören Köyü Dernek Başkanı Ali Bayram, "Acımız taze, daha sonrasında yetkililer bizlere nasıl bir yol izleyeceğimiz hakkında bilgi verecektir. Bizler de ona göre köyümüzü en iyi şekilde temsil edecek adayımızı seçeceğiz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Zor bir süreçten geçti, stresli bir dönemdi. Köyümüz için hayırlısı ne ise o olsun? diye konuştu.

    Gökçeören Köyü Dernek Başkanı Ali Bayram, "Acımız taze, daha sonrasında yetkililer bizlere nasıl bir yol izleyeceğimiz hakkında bilgi verecektir. Bizler de ona göre köyümüzü en iyi şekilde temsil edecek adayımızı seçeceğiz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Zor bir süreçten geçti, stresli bir dönemdi. Köyümüz için hayırlısı ne ise o olsun? diye konuştu.