Aileler Dikkat! Bu Çizgi Filmde LGBT Mesajı
Hedefte Türk çocukları da var
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Özellikle son dönemde bir hayli öne çıkan ve çocuklara izletilen çizgi filmlerde gizli olarak verilen bazı mesajlar çocukları hedef almaya devam ediyor. LGBT adı altında işlenen çizgi filmlerden biri olan Bluey adlı yapımda geçen akılalmaz detay gündem oldu.
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Türkiye'de de yayımlanan Bluey çizgi filmi, LGBT evliliğine sahne oldu. Bluey'in "The Sign" isimli üçüncü sezon finalinde karakterlerden birinin 2 kadından oluşan ebeveynlere sahip olduğundan söz edildi.
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Çizgi filmde ayrıca, ilk LGBT karakterin tanıtıldığını gördü.
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LGBT'nin övüldüğü çizgi dizide, kadın ve erkek karakterlerin göz renklerinin farklı olduğu ancak çocuk karakterlerin ise tek göz rengine sahip olduğu dikkatler kaçmadı.
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Çocuklarda tek göz rengi kullanılmasıyla "cinsiyetsiz çocuk" güzellemesi yapıldı.
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İKİ ANNE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ 28 dakikalık Bluey bölümünde Pretzel isimli karakterin iki "annesi" olduğundan söz etmesi dikkat çekti.
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Sezon finalinde yer alan detay, yeni sezonda LGBT mesajının yoğunlaştırılacağı şeklinde yorumlandı.
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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ Bluey'nin "The Sign" bölümü sosyal medyada büyük gündem oldu.
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Kullanıcılar, Jack ve Jasper isimli diğer karakterlerin annesinin de LGBT olduğunu fark etti.
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DİKKAT ÇEKEN TASARIM X hesabından paylaşım yapan bir kullanıcı "Bluey" teorisini ortaya attı ve çizgi filmde karakterlerin tasarımına dikkat çekti.
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Dizideki kadın ve erkeklerin gözbebeklerinin birbirinden farklı tasarlandığını fark eden sosyal medya kullanıcısı, bu kuralın yetişkin karakterler için geçerli olduğunu öne sürdü.
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Dünyanın her yerinde izlenen ve Türkiye'de de yayımlanan Bluey, açıkça LGBT ile ilgili bilinçaltı kodlaması yaparken özellikle çocukları hedef alıyor ve cinsiyetsiz bir dünyanın güzellemesini yapıyor.