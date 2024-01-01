Makarna Suyunu Dökenler Pişman Oluyor!
Sırrı ortaya çıktı
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Makarna suyu birçok insan tarafından dökülüyor. Çünkü makarna her ne kadar sevilerek tüketilse de suyunun genellikle işe yaramadığı düşünülüyor.
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Öte yandan makarna suyunun adeta sırrı ortaya çıktı. Çünkü bazı değerlendirme yöntemleri, makarna suyunu dökenleri pişman edebiliyor.
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MAKARNA SUYUNU DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Makarna suyu pek çok insan tarafından işe yaramadığı düşüncesi ile dökülebiliyor. Ancak bazı değerlendirme yöntemleri, makarna suyunu dökenleri adeta pişman edebiliyor.
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Söz konusu değerlendirme yöntemlerinden bazıları aşağıda yer alıyor.
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Makarna suyu, makarna sosu hazırlanırken kullanılabiliyor.
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Makarna suyu, bakliyatları ıslatmak için kullanılabilir. Ancak söz konusu suyun içinde tuz olduğu da unutulmalı. Bu nedenle tuz oranı hesaplanarak bakliyatlar ıslatılmalı.
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Kirli mutfak gereçleri, bulaşık makinesine yerleştirilmeden önce sıcak makarna suyu ile yıkanabilir. Bu sayede söz konusu su ile bulaşıkların yağlarından arınması sağlanabilir.