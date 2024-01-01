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Veda Etti! Survivor Kim Elendi?

Survivor birleşme partisi öncesi son elenen hangi yarışmacı oldu

  1. Survivor'da eleme düelloları için inanılmaz bir bir mücadele içine giren 4 yarışmacı adada kalmak için adeta savaş verdi. Ekranların sevilen yarışması Survivor, soluksuz izlenen eleme düellosuna sahne oldu. Birbirinden güçlü yarışmacının düelloda boy gösterdiği yarışmada adaya kimin veda ettiği ise merak konusu. Nefesleri kesen yarışmada adaya kim veda etti? Survivor kim elendi? Survivor birleşme partisi öncesi son elenen hangi yarışmacı oldu, adaya kim veda etti? İşte detaylar...

    Survivor'da eleme düelloları için inanılmaz bir bir mücadele içine giren 4 yarışmacı adada kalmak için adeta savaş verdi. Ekranların sevilen yarışması Survivor, soluksuz izlenen eleme düellosuna sahne oldu. Birbirinden güçlü yarışmacının düelloda boy gösterdiği yarışmada adaya kimin veda ettiği ise merak konusu. Nefesleri kesen yarışmada adaya kim veda etti? Survivor kim elendi? Survivor birleşme partisi öncesi son elenen hangi yarışmacı oldu, adaya kim veda etti? İşte detaylar...

  2. SURVİVOR KİM ELENDİ?<br> Survivor eleme düellosunda 4 yarışmacı gitme kalma savaşı veredi. Mavi takımdan Yaman ve Batuhan, Kırmızı takımdan ise Özgür ve Yunus Emre eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Eşleşmeler ise şu şekilde gerçekleşti; ilk olarak Yaman ve Yunus Emre karşı karşıya geldi. İkinci eşleşme ise Özgür ve Batuhan arasında oldu. Yarı finaldeki eşleşmelerde kazanan adını adaylıktan sildirerek adada kalmayı garantiledi.

    SURVİVOR KİM ELENDİ?
    Survivor eleme düellosunda 4 yarışmacı gitme kalma savaşı veredi. Mavi takımdan Yaman ve Batuhan, Kırmızı takımdan ise Özgür ve Yunus Emre eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Eşleşmeler ise şu şekilde gerçekleşti; ilk olarak Yaman ve Yunus Emre karşı karşıya geldi. İkinci eşleşme ise Özgür ve Batuhan arasında oldu. Yarı finaldeki eşleşmelerde kazanan adını adaylıktan sildirerek adada kalmayı garantiledi.

  3. YUNUS EMRE - YAMAN DÜELLOSU<p> Yaman ve Yunus Emre ilk etapta birbirlerine karşı rekabete girdiler. Kazanan adada kalamaya devam ederken kaybeden finalde yeniden yarıştı. Bu düellonun kazananı ise 5-1'lik skorla Yunus Emre oldu. Böylelikle Yunus Emre ilk etapta adını adaylıktan sildirerek adada kalmayı garantilerken Yaman finalde yeniden yarışacak.

    YUNUS EMRE - YAMAN DÜELLOSU

    Yaman ve Yunus Emre ilk etapta birbirlerine karşı rekabete girdiler. Kazanan adada kalamaya devam ederken kaybeden finalde yeniden yarıştı. Bu düellonun kazananı ise 5-1'lik skorla Yunus Emre oldu. Böylelikle Yunus Emre ilk etapta adını adaylıktan sildirerek adada kalmayı garantilerken Yaman finalde yeniden yarışacak.

  4. ÖZGÜR - BATUHAN EŞLEŞMESİ<br> Özgür - Batuhan eşleşmesinde kazanan 5-3'lük skorla Özgür oldu. Kaybeden Batuhan ise finalde Yaman'la yarıştı.

    ÖZGÜR - BATUHAN EŞLEŞMESİ
    Özgür - Batuhan eşleşmesinde kazanan 5-3'lük skorla Özgür oldu. Kaybeden Batuhan ise finalde Yaman'la yarıştı.

  5. FİNAL DÜELLOSU: YAMAN - BATUHAN KARŞILAŞMASI!<p> İlk etapta kaybeden Yaman ve Batuhan finalde karşı karşıya geldi. Kritik düelloda kazanan adada kalmaya devam ederken kaybeden yarışmaya veda eden isim oldu. Son düellonun kazananı Batuhan olurken Yaman adaya veda eden isim oldu.

    FİNAL DÜELLOSU: YAMAN - BATUHAN KARŞILAŞMASI!

    İlk etapta kaybeden Yaman ve Batuhan finalde karşı karşıya geldi. Kritik düelloda kazanan adada kalmaya devam ederken kaybeden yarışmaya veda eden isim oldu. Son düellonun kazananı Batuhan olurken Yaman adaya veda eden isim oldu.

  6. SURVİVOR ALL STAR'DA DUYGUSAL VEDA! Survivor All Star 2024'e veda eden isim Yaman oldu. Yaman veda konuşmasını şu sözlerle yaptı: <p> "Yıllardır Survivor'u izliyorum ben. Burda izlediğim çok büyük isimler var. Ve bu isimlerle hayal ederek ben buraya gelmeyi başardım. Bana nasip oldu. Survivor olmadan All Star oldum. Çok hayal ettiğim, çok güzel isimlerle birlikte yarışıyorum. Bir saygısızlığım olduysa hakkınızı helal edin siz benim içimi biliyorsunuz. Çok seviyorum hepinizi.

    SURVİVOR ALL STAR'DA DUYGUSAL VEDA! Survivor All Star 2024'e veda eden isim Yaman oldu. Yaman veda konuşmasını şu sözlerle yaptı:

    "Yıllardır Survivor'u izliyorum ben. Burda izlediğim çok büyük isimler var. Ve bu isimlerle hayal ederek ben buraya gelmeyi başardım. Bana nasip oldu. Survivor olmadan All Star oldum. Çok hayal ettiğim, çok güzel isimlerle birlikte yarışıyorum. Bir saygısızlığım olduysa hakkınızı helal edin siz benim içimi biliyorsunuz. Çok seviyorum hepinizi.