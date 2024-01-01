Veda Etti! Survivor Kim Elendi?

SURVİVOR ALL STAR'DA DUYGUSAL VEDA! Survivor All Star 2024'e veda eden isim Yaman oldu. Yaman veda konuşmasını şu sözlerle yaptı:

"Yıllardır Survivor'u izliyorum ben. Burda izlediğim çok büyük isimler var. Ve bu isimlerle hayal ederek ben buraya gelmeyi başardım. Bana nasip oldu. Survivor olmadan All Star oldum. Çok hayal ettiğim, çok güzel isimlerle birlikte yarışıyorum. Bir saygısızlığım olduysa hakkınızı helal edin siz benim içimi biliyorsunuz. Çok seviyorum hepinizi.