Zeytinyağlı Yoğurt Mucizesi!
Gece uyumadan önce yapınca bakın ne oluyor
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Sağlıklı atıştırmalık denilince akla gelen ilk besinlerden biri yoğurttur. Zeytinyağı da en sağlıklı yağlar arasında yer alır. Peki, bu iki sağlıklı besin birleşince nasıl etkiler sağlayabilir? Gece uyumadan önce tüketin, vücudunuzu iyileştirin.Beslenme şekilleri genellikle sağlığı doğrudan etkiler. Faydalı bakteriyi vücuda taşımak ise ikinci beyin olarak adlandırılan bağırsaklar için büyük önem taşır. Bağırsakların düzenli çalışması demek, birçok sağlık sorununun azalmaya başlaması demektir.
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Atıştırmalık olan tüketilen ve vücudu baştan aşağıya temizleyen yoğurt, farklı besinlerle birleştiğinde sağlık için çok faydalı oluyor. O nedenle yoğurdu faydalı lezzetlerle desteklemek ve farklılaştırmak sizin elinizde.
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Yoğurt ve zeytinyağı gibi besinlerin bir araya gelmesi hem tükettiğiniz besini daha lezzetli hale getirir, hem de sağlıklıbir vücuda kavuşmanızı sağlar. Sağlıklı ve kaliteli bir vücuda sahip olmak için gece uyumadan önce bu ikiliyi mutlaka tüketmelisiniz.
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Kalsiyum deposu olan yoğurt, kemik sağlığına inanılmaz faydalar sağlarken bağırsakları da çalıştırır. İçindeki faydalı bakteriler vücudunuzdaki iltihabın, zararlı maddelerin atılmasını sağlayacaktır.
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Zeytinyağı ve yoğurt karışımı ise kolesterolünüz için harika bir tüketim kaynağıdır. Kolesterol seviyelerini dengeleyerek kalp sağlığını korur. Özellikle kötü kolesterol seviyesini düşürerek sağlıklı kalmanıza yardımcı olur. Bu karışımı düzenli olarak tüketmek, kalp-damar hastalıkları riskini azaltabilir.
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Özellikle Akdeniz diyetinin temel bileşenleri arasında yer alan bu karışım, uzun ömürlü bir kalp sağlığı için birçok kişi tarafından tercih edilir. 200 gram yani 1 kase yarım yağlı yoğurdun %36'sı karbonhidrat, %32'si protein ve %32'si yağdan oluşur. Öğünlerinize dahil ederken bu değerleri göz önünde bulundurabilirsiniz.
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Zeytinyağlı yoğurt, doyurucu ve besleyici bir atıştırmalık veya hafif bir öğün olarak tüketilebilir. Protein içeriği ve sağlıklı yağlar sayesinde tokluk hissini arttırır. Hızlı kilo vermek ve toksinleri vücuttan atmak istiyorsanız zeytinyağlı yoğurt tüketebilirsiniz.
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Bunun için yapılması gereken tek şey gece uyumadan önce 1 kase zeytinyağlı yoğurt tüketmek. Ancak aşırıya kaçmadığınızdan ve zeytinyağı miktarının az olduğundan emin olmalısınız. Bu sayede çok daha sağlıklı bir atıştırmalık ve sağlıklı bir vücut elde edebilirsiniz.