Artan Cilt Lekelerinin Suçlusu Meğer Bu Eksiklikmiş!

A vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

Bu vitamin vücudumuzda gerekli miktarda olmadığı zaman özellikle cilt ve vücut sağlığında belirtiler ortaya çıkar. Kuruluk ve pul pul dökülme en yaygın olan semptomlardan biri olabilir. Yüz, el ve ayaklarınızda pul pul dökülmeler ve aşırı kuruluk oluyorsa A vitamini eksikliğiniz olabilir.