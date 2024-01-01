Dondurmada Bulunan Gizli Tehlikeye Dikkat!
Dondurmanın zararları nelerdir?
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Dondurma süt veya meyvelerin aromayla tatlandırıldığı tatlı olarak tüketilen bir yiyecektir. Şeker veya yapay tatlandırıcılar ile tatlandırılan dondurma aynı zamanda renklendirici, aroma katıcı maddeler ve stabilizatör içerir. Yaz aylarında çok severek tüketilen dondurmanın bilinmedik birçok zararı bulunuyor. Peki bu zararlar neler?
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Havaların ısınması ile birlikte dondurma tüketimi de artmaya başladı. Uzmanlar dondurma tüketimi konusunda sağlık açından ciddi derecede sorunlara yol açtığıyla ilgili uyarılarda bulundu.
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Dondurma genel olarak yağ içeriğine sahip olmasından dolayı fazla miktarlarda tüketilmesi durumunda kandaki kolesterolün düzeyinin yükselmesine neden olmaktadır.
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Bunun dışında kan basıncının yükselmesine sebebiyet vermektedir. Yüksek miktarda olan şeker içermesi neden ile kan şekerinin yükselmesine, hormonların mevcut dengesinin bozulmasına ve kilo almaya neden olabilmektedir.
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ŞEKERE DİKKAT!
Dondurmaya konulan şeker özellikle çocukları cezbediyor. Üstelik şeker oranı yüksek olduğunda dondurma daha uzun süre dayanabiliyor, aksi halde kıvamını kaybediyor.
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Oysa yapılan tüm çalışmalarla basit şekerin zararları kanıtlanmış durumda. Bu nedenle dondurmaya konulan şeker oranının düşürülmesi gerekiyor. Siz siz olun dondurmanızı az şekerli veya doğal meyve şekeri ile hazırlanmış olanlardan tercih edin.
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KÜLAH YERİNE KASE! Kilonuza dikkat ediyorsanız dondurmanızı külahta değil de kasede tüketin. Bu size ekstra 20 kalori kazanç sağlar. Ayrıca dondurmanızın üzerine ceviz, fındık, badem, çikolata sosu gibi yağlı tohumları içeren malzemelerden ekletmezseniz yaklaşık 100 kaloriden daha kazanç sağlayacağınız anlamına geliyor. Bu haliyle dondurmayı haftada 2 kere 2 top tüketmeniz en iyisi.
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ILIK SUYU İHMAL ETMEYİN! Sıklıkla üstü solunum yolu enfeksiyonları geçiriyorsanız dondurmayı yavaş yavaş tüketmeli ve üzerine ılık su içmelisiniz.
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Soğuk dondurma ile birlikte soğuk su tüketilmesi karında kramp tarzı ağrılara neden olabiliyor. Bademcik ve yutakta iltihap olması durumunda ise iltihap giderilene kadar dondurma tüketilmemesi gerekiyor.
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SÜTTEN Mİ SÜT TOZUNDAN MI? Aldığınız dondurmanın gerçek sütten mi yoksa süt tozundan mı yapıldığını hiç düşünmüş müydünüz? Düşünmediyseniz bu yazıdan sonra daha dikkatli olmanızda fayda var. Gerçek sütten yapılmış dondurmayı tüketmek en faydalısı. Süt tozu gerçek süte göre tam 8 kat daha fazla yağ içeriyor.
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KRİSTALLEŞMİŞ DONDURMAYA DİKKAT! Dondurma bozulmaya karşı çok hassas bir besin maddesi. Bu nedenle üretildikten sonra markete ve sofraya ulaşmasına kadar geçen süreçte soğuk zincirinin bozulmaması şart. Aksi halde enfeksiyon riski ortaya çıkıyor. Buzlukta beklettiğinizde de üzerinde kristal ve buz parçaları oluşan dondurmayı tüketmeyin. Aksi halde besin zehirlenmesine yol açabiliyor.
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ÇÖZDÜRDÜKTEN SONRA DONDURMAYIN Dondurmada soğuk zincirin bozulmaması çok önemli. Dondurmanın sadece tüketeceğiniz kadarını servis kaplarına alıp, kalan kısmını tekrar hızlıca derin dondurucuya koymak gerekiyor. Erimiş haldeki dondurmanın ısınmasıyla birlikte mikrop üremesi başlıyor.
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SÜTÜ BOZUK, MEYVESİ ÇÜRÜK OLABİLİR! Aman dikkat! Siz siz olun her yerden gelişigüzel dondurma yemeyin, çocuğunuza da tembih edin. Dondurmanın içerisine konulan malzemelerin sağlıklı olup olmadığını anlamak zor. O nedenle hiç değilse sertifikalı yerlerden dondurma alın.
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Aksi halde suyu, sütü, meyvesi bozuk ve kalitesiz olabilir. Açık alanda, güneş altında, tozlu ortamlarda kurulan dondurma tezgahlarından da uzak durmak sağlık açısından faydalı. Son kullanma tarihi geçmemiş dondurmaları tüketin. Yırtık ambalajlı dondurma almayın.
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SERVİS KAŞIĞINA DİKKAT! Dondurma alacağınız yerlerde basit ve doğru gibi görünen şeyler sağlık açısından büyük risk oluşturabiliyor. Örneğin dondurma aldığınız yerde servis yapmak için kullanılan kaşıkların bir bardak su içine konulması çokça karşımıza çıkan bir durum. Oysa çok önemli bir yanlış. Zira bu suda zamanla mikroplar ürüyor ve çoğalıyor. Bu da sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bunun yerine servis kaşıkları sık sık yıkanarak temizlenmeli.
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MARKETTEN EN SON ALIN Marketten alışveriş sırasında evinize dondurma alacaksanız alışveriş listenizin en sonuna bırakın. Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Seven, ?Derin dondurucudan çıkardığınız dondurmanın soğuk zincirinin bozularak erimesi mikropların üremesine neden olarak sizi hasta yapabilir? diyor.
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Dondurma tüketiminde ölçünün kaçırılmaması gerektiğini belirten Diyetisyen Seven, buz meyveleri diye satılan dondurmaların da şeker içerikleri nedeniyle dikkatli tüketilmesini öneriyor.