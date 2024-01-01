Dondurmada Bulunan Gizli Tehlikeye Dikkat!

SERVİS KAŞIĞINA DİKKAT! Dondurma alacağınız yerlerde basit ve doğru gibi görünen şeyler sağlık açısından büyük risk oluşturabiliyor. Örneğin dondurma aldığınız yerde servis yapmak için kullanılan kaşıkların bir bardak su içine konulması çokça karşımıza çıkan bir durum. Oysa çok önemli bir yanlış. Zira bu suda zamanla mikroplar ürüyor ve çoğalıyor. Bu da sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bunun yerine servis kaşıkları sık sık yıkanarak temizlenmeli.