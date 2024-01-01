Porsche 911 Turbo S Cabrio'nun Muhteşem Dönüşümü

Yerlikaya: DEM Parti yöneticilerinin sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi
Yerlikaya: DEM Parti yöneticilerinin sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi
EGM görevde yükselme sonuçları açıklandı
EGM görevde yükselme sonuçları açıklandı
İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam oranı
İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam oranı
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
7 yerde sandık yeniden kuruluyor, aynı gün LGS var! Şimdi ne olacak?
7 yerde sandık yeniden kuruluyor, aynı gün LGS var! Şimdi ne olacak?
Fahiş fiyat uygulayanı şikayet için 3'lü mekanizma
Fahiş fiyat uygulayanı şikayet için 3'lü mekanizma
Kalite düştü, fiyat arttı, vatandaş isyanda
Kalite düştü, fiyat arttı, vatandaş isyanda
AK Parti oy kaybının sebeplerini araştırıyor: Çalışmayan vekile fatura kesilecek
AK Parti oy kaybının sebeplerini araştırıyor: Çalışmayan vekile fatura kesilecek
Emekli maaşına özel çalışma yolda
Emekli maaşına özel çalışma yolda
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
MHRS'deki sorunların çözümü için yeni kararlar
MHRS'deki sorunların çözümü için yeni kararlar
'Güneş Enerji Tarlası' vurgunu: Binlerce kişi dolandırıldı
'Güneş Enerji Tarlası' vurgunu: Binlerce kişi dolandırıldı
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kredi!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kredi!
Mardin BB Meclisi açılışındaki iddialara ilişkin soruşturma
Mardin BB Meclisi açılışındaki iddialara ilişkin soruşturma
Valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
Valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
IMF'den Türkiye açıklaması: Herhangi bir görüşme yapmıyoruz
IMF'den Türkiye açıklaması: Herhangi bir görüşme yapmıyoruz
AYM'de 12 yıllık Zühtü Arslan dönemi sona erdi
AYM'de 12 yıllık Zühtü Arslan dönemi sona erdi
Belediyede dinleme cihazları bulunduğu iddiasına inceleme
Belediyede dinleme cihazları bulunduğu iddiasına inceleme
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Türkiye'de ticari ahlakın dozu kaçtı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Türkiye'de ticari ahlakın dozu kaçtı
ÖSYM tarafından hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek
ÖSYM tarafından hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek
YSK'dan babasıyla aynı ismi taşıyan muhtar hakkında karar
YSK'dan babasıyla aynı ismi taşıyan muhtar hakkında karar
Ankara için fırtına uyarısı
Ankara için fırtına uyarısı
Erdoğan: İsrail ve İran farklı şeyler söylüyor
Erdoğan: İsrail ve İran farklı şeyler söylüyor
Anket açıklandı: Merkez Bankası faiz artırır mı?
Anket açıklandı: Merkez Bankası faiz artırır mı?
23 Nisan'da okullar tatil mi?
23 Nisan'da okullar tatil mi?
5 soruda kira beyannamesinde pişmanlık uygulaması
5 soruda kira beyannamesinde pişmanlık uygulaması
AYM 'boşanma davasının reddi sonrası 3 yıl bekleme' kuralını iptal etti
AYM 'boşanma davasının reddi sonrası 3 yıl bekleme' kuralını iptal etti
Yurt dışı borçlanmasıyla aylık almak isteyenlere e-Devlet kolaylığı
Yurt dışı borçlanmasıyla aylık almak isteyenlere e-Devlet kolaylığı
ÖSYM'nin dünyadan izole sınav merkezi kapılarını ilk kez açtı
ÖSYM'nin dünyadan izole sınav merkezi kapılarını ilk kez açtı

Porsche 911 Turbo S Cabrio'nun Muhteşem Dönüşümü

Araç dönüşümleriyle ünlü Mansory'nin son harikası, P9LM EVO 900 Cabrio oldu. Sadece 7 adet üretilecek olan model Porsche 911 Turbo S Cabriolet'i temel alıyor.

  1. Sınırlı sayıda ürettiği araç dönüşümleriyle bilinen Mansory firmasının yeni oyuncağı Porsche 911 Turbo S Cabrio'yu temel alan "P9LM EVO 900 Cabrio".

    Sınırlı sayıda ürettiği araç dönüşümleriyle bilinen Mansory firmasının yeni oyuncağı Porsche 911 Turbo S Cabrio'yu temel alan "P9LM EVO 900 Cabrio".

  2. Hem görsel hem güç açısından büyük bir değişimden geçen araç geniş hava kanalları, karbon fiber gövde parçaları ile aşırı agresif bir tasarıma kavuşmuş.

    Hem görsel hem güç açısından büyük bir değişimden geçen araç geniş hava kanalları, karbon fiber gövde parçaları ile aşırı agresif bir tasarıma kavuşmuş.

  3. Aracın 650 beygir ve 800 Nm tork üreten 3.8 litrelik altı silindirli motoru yapılan geliştirmelerle 900 beygir güç ve 1050 Nm tork üretebilir hale gelmiş.

    Aracın 650 beygir ve 800 Nm tork üreten 3.8 litrelik altı silindirli motoru yapılan geliştirmelerle 900 beygir güç ve 1050 Nm tork üretebilir hale gelmiş.

  4. Bu sayede maksimum 340 km/sa hıza ulaşabilen araç, 0'dan 100 km/sa hıza ise 2.5 saniyede ulaşıyor. Bu da standart versiyona göre 0.3 saniyelik gelişim demek.

    Bu sayede maksimum 340 km/sa hıza ulaşabilen araç, 0'dan 100 km/sa hıza ise 2.5 saniyede ulaşıyor. Bu da standart versiyona göre 0.3 saniyelik gelişim demek.

  5. Aracın iç kısmında da tamamen özelleştirilebilir renkler kullanılmış. Tamamı karbon koltuklar, yarısı karbon yarısı deri direksiyon simidi ve üstünde yer alan vites değiştirmek için doğru anı gösteren LED'ler iç mekanın kalitesini artıran öğeler.

    Aracın iç kısmında da tamamen özelleştirilebilir renkler kullanılmış. Tamamı karbon koltuklar, yarısı karbon yarısı deri direksiyon simidi ve üstünde yer alan vites değiştirmek için doğru anı gösteren LED'ler iç mekanın kalitesini artıran öğeler.