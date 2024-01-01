Porsche 911 Turbo S Cabrio'nun Muhteşem Dönüşümü
Araç dönüşümleriyle ünlü Mansory'nin son harikası, P9LM EVO 900 Cabrio oldu. Sadece 7 adet üretilecek olan model Porsche 911 Turbo S Cabriolet'i temel alıyor.
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Sınırlı sayıda ürettiği araç dönüşümleriyle bilinen Mansory firmasının yeni oyuncağı Porsche 911 Turbo S Cabrio'yu temel alan "P9LM EVO 900 Cabrio".
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Hem görsel hem güç açısından büyük bir değişimden geçen araç geniş hava kanalları, karbon fiber gövde parçaları ile aşırı agresif bir tasarıma kavuşmuş.
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Aracın 650 beygir ve 800 Nm tork üreten 3.8 litrelik altı silindirli motoru yapılan geliştirmelerle 900 beygir güç ve 1050 Nm tork üretebilir hale gelmiş.
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Bu sayede maksimum 340 km/sa hıza ulaşabilen araç, 0'dan 100 km/sa hıza ise 2.5 saniyede ulaşıyor. Bu da standart versiyona göre 0.3 saniyelik gelişim demek.
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Aracın iç kısmında da tamamen özelleştirilebilir renkler kullanılmış. Tamamı karbon koltuklar, yarısı karbon yarısı deri direksiyon simidi ve üstünde yer alan vites değiştirmek için doğru anı gösteren LED'ler iç mekanın kalitesini artıran öğeler.
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