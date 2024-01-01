Turistik Diyarbakır Ekspresi İlk Seferine Uğurlandı

YÜKSEK HIZŞI TRENLE 20 ŞEHRE ULAŞIM SAĞLANIYOR TCDD Taşımacılık AŞ?nin işlettiği yüksek hızlı trenlerin doğrudan 11 şehre, tren ya da otobüs bağlantılı kombine taşımacılıkla da 9 şehre de dolaylı şekilde ulaştığının altını çizen Uraloğlu, alt ve üst yapısı iyileştirilen konvansiyonel hatlarla işletilen bölgesel ve anahat trenlerle cennet vatanın hemen her köşesini keşfetmenin mümkün olduğunu söyledi. Bu rotalarla seyahat edenlere seyre doyum olmayan manzaraların sunulmasının yanı sıra yeni yerler keşfetme imkanının da sunulduğunun altını çizen Uraloğlu, ?Biz de yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla tren seferlerimizi yük ve yolcu taşımacılığının yansıra turizme de hizmet verecek şekilde yeni rotalarla zenginleştirmeye devam ediyoruz. Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi?ne, 29 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir anlayışla kış sezonunda olmak üzere Turistik Doğu Ekspresi seferlerini ekledik.? diye konuştu.