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Islak Mendillerdeki Büyük Tehlike!

Islak mendil kullanmanın zararları

  1. Hayatımıza önemli bir kolaylık sağlamak için giren ıslak mendillerin sağlığınızı tehlikeye atabileceğini biliyor musunuz? Günümüzde adeta paket paket evlere alınan ıslak havlular aslında kimi hastalıklara da kapı aralıyor. Peki bu hastalıklar neler?

    Hayatımıza önemli bir kolaylık sağlamak için giren ıslak mendillerin sağlığınızı tehlikeye atabileceğini biliyor musunuz? Günümüzde adeta paket paket evlere alınan ıslak havlular aslında kimi hastalıklara da kapı aralıyor. Peki bu hastalıklar neler?

  2. Hayatımızı birçok alanda kolaylaştıran ıslak mendiller kişisel bakımımızdanve ev temizliğimize kadar kolaylaştırdığı için birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

    Hayatımızı birçok alanda kolaylaştıran ıslak mendiller kişisel bakımımızdanve ev temizliğimize kadar kolaylaştırdığı için birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

  3. Her an elimizden olarak büyük bir kolaylık sağlayan ıslak mendiller son yıllarda satış rekorları kırıyor.

    Her an elimizden olarak büyük bir kolaylık sağlayan ıslak mendiller son yıllarda satış rekorları kırıyor.

  4. ISLAK MENDİLLERDEKİ BÜYÜK TEHLİKEYE DİKKAT!

    ISLAK MENDİLLERDEKİ BÜYÜK TEHLİKEYE DİKKAT!

  5. İçindeki kimyasal maddelerden dolayı ıslak mendilin zararı vücut için birden fazladır. Islak mendil kullanımında kullandığımız bölgeyi tahriş etmesi yanında, çatlak olan bölgede ise deri altına sızarak çeşitli alerjik hastalıklara davetiye çıkarabileceğini biliyor muydunuz?

    İçindeki kimyasal maddelerden dolayı ıslak mendilin zararı vücut için birden fazladır. Islak mendil kullanımında kullandığımız bölgeyi tahriş etmesi yanında, çatlak olan bölgede ise deri altına sızarak çeşitli alerjik hastalıklara davetiye çıkarabileceğini biliyor muydunuz?

  6. Islak mendillerin içeriğindeki kimyasallar, ayakkabınızın ya da ahşap masanızın renginin atmasına neden olabilir. Alkol oranı ne kadar yüksekse renk açıcılık da o kadar yüksek olacaktır.

    Islak mendillerin içeriğindeki kimyasallar, ayakkabınızın ya da ahşap masanızın renginin atmasına neden olabilir. Alkol oranı ne kadar yüksekse renk açıcılık da o kadar yüksek olacaktır.

  7. Bu nedenle pratik diye kullandığınız ıslak mendil, yeni bir masa ya da sehpa almanıza neden olabilir. Özellikle deri işlemelerdeki renk atabilir.

    Bu nedenle pratik diye kullandığınız ıslak mendil, yeni bir masa ya da sehpa almanıza neden olabilir. Özellikle deri işlemelerdeki renk atabilir.

  8. Pratik olduğu için kullandığınız ıslak mendiller, bebeklerin cildini tahriş ediyor. Çok narin cilde sahip olan bebekler, bu mendillerdeki kimyasal içerikler çok çabuk etkileniyor. Pişik olan bebeklerde kullanılan ıslak mendiller, bu yaralardan cilde geçerek hastalığın daha fazla ortaya çıkmasına neden olur. Bunun yerine kaynatılmış ve soğultulmuş suyun içine pamuğu bastırarak bebeklerin altını bununla temizleyebilirsiniz.

    Pratik olduğu için kullandığınız ıslak mendiller, bebeklerin cildini tahriş ediyor. Çok narin cilde sahip olan bebekler, bu mendillerdeki kimyasal içerikler çok çabuk etkileniyor. Pişik olan bebeklerde kullanılan ıslak mendiller, bu yaralardan cilde geçerek hastalığın daha fazla ortaya çıkmasına neden olur. Bunun yerine kaynatılmış ve soğultulmuş suyun içine pamuğu bastırarak bebeklerin altını bununla temizleyebilirsiniz.

  9. Alerjik reaksiyonlara açık olanların cildi, narin olur. Alkolsüz içerikli mendiller ya da saf suya batırdığınızın pamukla cildinizi temizlemeyi deneyebilirsiniz. Tamamen doğal içerikli ürünler kullanabilirsiniz.

    Alerjik reaksiyonlara açık olanların cildi, narin olur. Alkolsüz içerikli mendiller ya da saf suya batırdığınızın pamukla cildinizi temizlemeyi deneyebilirsiniz. Tamamen doğal içerikli ürünler kullanabilirsiniz.

  10. Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dermatoloji ve Pediatri Profesörü Dr. Mary Wu Chang, yüzünde ciddi derecede isilik, kızarıklık gibi yaralar oluşan 8 yaşındaki bir kızı araştırma altına aldı. Antibiyotikle tedavi ettiği küçük kız, daha sonra tekrar aynı yaralara maruz kalınca, hastanın tıbbi geçmişini araştırdı. Küçük kızın alerjik reaksiyona maruz kaldığını fark eden doktor, ilk olarak ıslak mendillerden şüphe etti.

    Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dermatoloji ve Pediatri Profesörü Dr. Mary Wu Chang, yüzünde ciddi derecede isilik, kızarıklık gibi yaralar oluşan 8 yaşındaki bir kızı araştırma altına aldı. Antibiyotikle tedavi ettiği küçük kız, daha sonra tekrar aynı yaralara maruz kalınca, hastanın tıbbi geçmişini araştırdı. Küçük kızın alerjik reaksiyona maruz kaldığını fark eden doktor, ilk olarak ıslak mendillerden şüphe etti.

  11. Chang, aynı reaksiyonu birden fazla çocukta görünce bu konuyu detaylıca araştırmaya koyuldu Chang, 2 yıl süren araştırma süresince ıslak mendillerde kullanılan maddeleri ve bunların zararlarını araştırmaya başladı. Chang, ıslak mendillerin içinde, cilde zarar veren methylisothiazolinone (bebek mendilleri, el kremleri ve losyonlarda sıklıkla bulunan bir kimyasal madde) maddesine rastladı.

    Chang, aynı reaksiyonu birden fazla çocukta görünce bu konuyu detaylıca araştırmaya koyuldu Chang, 2 yıl süren araştırma süresince ıslak mendillerde kullanılan maddeleri ve bunların zararlarını araştırmaya başladı. Chang, ıslak mendillerin içinde, cilde zarar veren methylisothiazolinone (bebek mendilleri, el kremleri ve losyonlarda sıklıkla bulunan bir kimyasal madde) maddesine rastladı.

  12. Yapılan alerji testinden sonra, ıslak mendil kullanımını bırakınca küçük kızın yaraları kayboldu.

    Yapılan alerji testinden sonra, ıslak mendil kullanımını bırakınca küçük kızın yaraları kayboldu.

  13. Dr. Chang, ilk hastasının ardından buna benzer 5 vaka daha gördü. Doktor, yabancı bir haber sitesine verdiği bir röportajda, ebeveynlerin ıslak mendil kullanımını azaltmalarını ve içinde methylisothiazolinone maddesi içeren ıslak mendilleri kullanmamaları gerektiğini söyledi.

    Dr. Chang, ilk hastasının ardından buna benzer 5 vaka daha gördü. Doktor, yabancı bir haber sitesine verdiği bir röportajda, ebeveynlerin ıslak mendil kullanımını azaltmalarını ve içinde methylisothiazolinone maddesi içeren ıslak mendilleri kullanmamaları gerektiğini söyledi.