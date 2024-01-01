Islak Mendillerdeki Büyük Tehlike!

Pratik olduğu için kullandığınız ıslak mendiller, bebeklerin cildini tahriş ediyor. Çok narin cilde sahip olan bebekler, bu mendillerdeki kimyasal içerikler çok çabuk etkileniyor. Pişik olan bebeklerde kullanılan ıslak mendiller, bu yaralardan cilde geçerek hastalığın daha fazla ortaya çıkmasına neden olur. Bunun yerine kaynatılmış ve soğultulmuş suyun içine pamuğu bastırarak bebeklerin altını bununla temizleyebilirsiniz.