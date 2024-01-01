Kıyafetteki Yağ Lekesini Böyle Temizleyin!

KIYAFFETEKİ YAĞ LEKESİNİ TEMİZLEMENİN BASİT YOLU

Kıyafetteki yağ lekesini, beyaz sirke yöntemi ile pratik bir şekilde temizlemek mümkün olabiliyor. Bu nedenle kıyafette yağ lekesi oluştuysa, bu şekilde temizlenmesi tavsiye ediliyor. İşte beyaz sirke yönteminin uygulanışı;