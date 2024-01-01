Kıyafetteki Yağ Lekesini Böyle Temizleyin!
Kolayca çıkıyor
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Yağ lekesi birçok farklı alanda görülebilir. Örneğin; halı, kıyafet ve duvar. Zira yemek yaparken, taşırken veya farklı sebeplerden dolayı yağ lekesi dökülmüş veya sıçramış olabilir.
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Öte yandan yağ lekesi döküldüğünde birçok insan endişeye kapılabilir. Çünkü bu lekeyi temizlemek oldukça uğraştırıcı olabiliyor. Öte yandan kıyafete gelen yağ lekesini temizlemenin basit bir yolu bulunuyor.
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KIYAFFETEKİ YAĞ LEKESİNİ TEMİZLEMENİN BASİT YOLU
Kıyafetteki yağ lekesini, beyaz sirke yöntemi ile pratik bir şekilde temizlemek mümkün olabiliyor. Bu nedenle kıyafette yağ lekesi oluştuysa, bu şekilde temizlenmesi tavsiye ediliyor. İşte beyaz sirke yönteminin uygulanışı;
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· Kumaş renkli ise, sirke ve sıcak su eşit seviyede olmalı.
· Temizleme işleminde öncelikle kıyafetteki yağ lekesi oluşan bölüm beyaz sirkeye batırılır.
· Ardından yağ lekesi hafif bir şekilde fırçalanır.
· Bu işlemin sonucunda kıyafetteki lekenin temizlendiği görülebilir.
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Dikkat: Kıyafetlerin üretim malzemesi farklı hassasiyet gösterebilir. Bu nedenle yukarıdaki yöntem, mevcut kıyafete zarar verebilecek nitelikteyse uygulanması tavsiye edilmez.