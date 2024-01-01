Yalı Çapkını'nda Kim Vuruldu?

Yalı Çapkını son bölümde; Ferit ve Abidin silah sesiyle şoke olurken; Akın ile adamları Seyran'ı kaçırdı. Ferit, yalıdan çıkıp "Seyran" diye koşarken; yalıdakiler de Seyran'ın kaçırıldığını öğrendi. Hatice ve Halis de olanları öğrenirken; Suna da babasına Seyran'ın kaçırıldığını haber verdi.

O sırada Ece'nin korktuğunu gören Seyran da Akın'a sert çıkıp, Ece'yi bırakmaları gerektiğini ifade etti.