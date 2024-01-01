İphone SE 4'Ün Özellikleri Ve Görüntüsü Sızdırıldı
Apple'ın fiyat/performans ürünü iPhone SE 4'ün özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı. Peki iPhone SE 4 ne zaman çıkacak, nasıl olacak? İşte ayrıntılar...
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Apple'ın A16 bionic çipe sahip iPhone SE 4 modeli sızdırıldı.
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OLED VE ÇENTİKLİ EKRAN 6.1 inç boyutunda olacağı belirtilen cihazın, 60Hz yenileme hıza sahip OLED çentikli ekranla birlikte çıkış yapması bekleniyor. Ayrıca cihazın 6GB rame sahip olacağı kaydedildi.
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3000mAh BATARYA iPhone SE 4'ün 3000mAh batarya ve 20W hızlı şarj için USB-C girişine sahip olduğu belirtildi. 12W MagSafe kablosuz şarj serisine ait cihaz alüminyüm alaşım kasayla çıkış yapacak.
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ÇIKIŞ TARİHİ iPhone SE 4'te ön ve arka kameranın 12MP kalitesinde görüntü yakalayabileceği öne sürüldü. Cihazın gelecek yıl çıkış yapmasının beklendiği aktarıldı.