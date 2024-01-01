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İphone SE 4'Ün Özellikleri Ve Görüntüsü Sızdırıldı

Apple'ın fiyat/performans ürünü iPhone SE 4'ün özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı. Peki iPhone SE 4 ne zaman çıkacak, nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

  1. Apple'ın A16 bionic çipe sahip iPhone SE 4 modeli sızdırıldı.

    Apple'ın A16 bionic çipe sahip iPhone SE 4 modeli sızdırıldı.

  2. OLED VE ÇENTİKLİ EKRAN 6.1 inç boyutunda olacağı belirtilen cihazın, 60Hz yenileme hıza sahip OLED çentikli ekranla birlikte çıkış yapması bekleniyor. Ayrıca cihazın 6GB rame sahip olacağı kaydedildi.

    OLED VE ÇENTİKLİ EKRAN 6.1 inç boyutunda olacağı belirtilen cihazın, 60Hz yenileme hıza sahip OLED çentikli ekranla birlikte çıkış yapması bekleniyor. Ayrıca cihazın 6GB rame sahip olacağı kaydedildi.

  3. 3000mAh BATARYA iPhone SE 4'ün 3000mAh batarya ve 20W hızlı şarj için USB-C girişine sahip olduğu belirtildi. 12W MagSafe kablosuz şarj serisine ait cihaz alüminyüm alaşım kasayla çıkış yapacak.

    3000mAh BATARYA iPhone SE 4'ün 3000mAh batarya ve 20W hızlı şarj için USB-C girişine sahip olduğu belirtildi. 12W MagSafe kablosuz şarj serisine ait cihaz alüminyüm alaşım kasayla çıkış yapacak.

  4. ÇIKIŞ TARİHİ iPhone SE 4'te ön ve arka kameranın 12MP kalitesinde görüntü yakalayabileceği öne sürüldü. Cihazın gelecek yıl çıkış yapmasının beklendiği aktarıldı.

    ÇIKIŞ TARİHİ iPhone SE 4'te ön ve arka kameranın 12MP kalitesinde görüntü yakalayabileceği öne sürüldü. Cihazın gelecek yıl çıkış yapmasının beklendiği aktarıldı.