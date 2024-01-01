Üçlü Tekrar Ayrıldı!

90'lu yıllarında kurulan ve geniş bir kitleye hitap eden İzel-Çelik-Ercan, ilk çıkardıkları albümle Türkiye'nin en çok dinlenen müzik grupları haline geldi. Bir barış bir ayrılan haline gelen grup hakkında yeni bir olay yaşandı. Grup üyelerinden İzel'in açıklaması gündem oldu.