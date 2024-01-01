Üçlü Tekrar Ayrıldı!
'Ercan'ın tavrı mutsuz etti'
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90'lu yıllarında kurulan ve geniş bir kitleye hitap eden İzel-Çelik-Ercan, ilk çıkardıkları albümle Türkiye'nin en çok dinlenen müzik grupları haline geldi. Bir barış bir ayrılan haline gelen grup hakkında yeni bir olay yaşandı. Grup üyelerinden İzel'in açıklaması gündem oldu.
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90'lı yıllarından kurulup ayrılan İzel- Çelik- Ercan üçlüsü, Çelik'in ayrılmasıyla İzel-Ercan adıyla devam etti.
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Grup 2022'de dinleyicilerini sevindiren bir haberlerle barıştıklarını duyurmuştu.
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Beraber konser turneleri düzenleyen müzik grubu, bayramda Kıbrıs'ta verdikleri konserin ardından tekrar dağılma kararı aldı.
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İzel, 'Aramızda Kalmasın' programında yaptığı açıklamada, ayrılığın gerekçesini Ercan'ın tavrıyla ilişkilendirdi ve 'Mutsuzum' diyerek ayrıldığını söyledi.
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Ünlü şarkıcı, "Yıllar önce Çelik 'Ben artık mutsuzum' demiş ve grup dağılmıştı.
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Bu kez ayrılığı ben istedim.
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MUTSUZUM
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Ne garip tesadüf ki, ben de 'Mutsuzum' diyerek ayrıldım.30 konser zor dayandım.
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Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum" dedi.