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Üçlü Tekrar Ayrıldı!

'Ercan'ın tavrı mutsuz etti'

  1. 90'lu yıllarında kurulan ve geniş bir kitleye hitap eden İzel-Çelik-Ercan, ilk çıkardıkları albümle Türkiye'nin en çok dinlenen müzik grupları haline geldi. Bir barış bir ayrılan haline gelen grup hakkında yeni bir olay yaşandı. Grup üyelerinden İzel'in açıklaması gündem oldu.

    90'lu yıllarında kurulan ve geniş bir kitleye hitap eden İzel-Çelik-Ercan, ilk çıkardıkları albümle Türkiye'nin en çok dinlenen müzik grupları haline geldi. Bir barış bir ayrılan haline gelen grup hakkında yeni bir olay yaşandı. Grup üyelerinden İzel'in açıklaması gündem oldu.

  2. 90'lı yıllarından kurulup ayrılan İzel- Çelik- Ercan üçlüsü, Çelik'in ayrılmasıyla İzel-Ercan adıyla devam etti.

    90'lı yıllarından kurulup ayrılan İzel- Çelik- Ercan üçlüsü, Çelik'in ayrılmasıyla İzel-Ercan adıyla devam etti.

  3. Grup 2022'de dinleyicilerini sevindiren bir haberlerle barıştıklarını duyurmuştu.

    Grup 2022'de dinleyicilerini sevindiren bir haberlerle barıştıklarını duyurmuştu.

  4. Beraber konser turneleri düzenleyen müzik grubu, bayramda Kıbrıs'ta verdikleri konserin ardından tekrar dağılma kararı aldı.

    Beraber konser turneleri düzenleyen müzik grubu, bayramda Kıbrıs'ta verdikleri konserin ardından tekrar dağılma kararı aldı.

  5. İzel, 'Aramızda Kalmasın' programında yaptığı açıklamada, ayrılığın gerekçesini Ercan'ın tavrıyla ilişkilendirdi ve 'Mutsuzum' diyerek ayrıldığını söyledi.

    İzel, 'Aramızda Kalmasın' programında yaptığı açıklamada, ayrılığın gerekçesini Ercan'ın tavrıyla ilişkilendirdi ve 'Mutsuzum' diyerek ayrıldığını söyledi.

  6. Ünlü şarkıcı, "Yıllar önce Çelik 'Ben artık mutsuzum' demiş ve grup dağılmıştı.

    Ünlü şarkıcı, "Yıllar önce Çelik 'Ben artık mutsuzum' demiş ve grup dağılmıştı.

  7. &#8203;Bu kez ayrılığı ben istedim.

    ​Bu kez ayrılığı ben istedim.

  8. MUTSUZUM

    MUTSUZUM

  9. Ne garip tesadüf ki, ben de 'Mutsuzum' diyerek ayrıldım.30 konser zor dayandım.

    Ne garip tesadüf ki, ben de 'Mutsuzum' diyerek ayrıldım.30 konser zor dayandım.

  10. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum" dedi.

    Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum" dedi.