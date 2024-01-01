Piri Reis Haritası Çözüldü Mü?
Yüzlerce yıl önce çizilmişti!
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16. yüzyıl Avrupa ve Müslüman denizcilerinin coğrafya bilgilerini içeren tarihi bir belge olan Piri Reis haritası, günümüzde birçok bilim insanının çözemediği bilgileri içeriyor. Yüzlerce yıl önce çizilen Piri Reis haritası ise günümüze dair bazı bilinmeyen yönleriyle gündeme tekrardan geldi. İşte "Bilim insanlarının bile çözemediği Piri Reis haritası çözüldü mü?" sorusunun merak içeren yanıtı.
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1513 yılında tamamladığı dünya haritasıyla günümüze kadar merak uyandıran detaylara ışık tutan Piri Reis, haritayı nasıl çizdiği ve hangi kaynaklardan faydalandığı konusunda birçok soruya yol açmıştır.
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İncelenmeye alınan ve bilim insanları tarafından günümüzde de hâlâ çözülemeyen detayların mevcut olduğu Piri Reis haritasının kıyı çizgileri ve kıtaların şekilleri oldukça doğrudur.
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Bu kadar doğru haritaların nasıl çizildiği hala tam olarak bilinmiyor.
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Ceylan derisi üzerine çizilmiş olup 900x600 mm boyutlarında olan haritanın köşelerinde ise dikkat çeken notlar yer almıştır.
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Notlarda Yeni Dünya?nın yerlileri, hayvanları, bitkileri, mâdenî zenginlikleri ve diğer ilginç özelliklerine değinilir.
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Kenar notlarından birinde; bu haritanın batıda Kristof Kolomb'un keşfettiği yöreleri, doğuda da "Çin, Hint ve Sint" bölgelerini gösterdiğini yazar.
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Aynı zamanda Piri Reis'in, kendisinden önceki haritaları, astronomik gözlemleri ve pusula bilgilerini kullandığı düşünülüyor.
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1513 YILINDA ANTARTİKAYI GÖSTERDİ
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1513 tarihli haritada, Antarktika kıtasının bir kısmı da tasvir ediliyor.
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Antarktika'nın keşfi 1820'de gerçekleşmiş olmasına rağmen, Piri Reis'in bu kıtayı nasıl çizdiği hala bir gizemdir.
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Piri Reis'in bulunan haritası dışında 1 haritası olduğuna dair iddialar da mevcut.
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Günümüze ulaşan 2 haritanın dışında, diğer haritanın neyi gösterdiği ve nerede olduğu ise bilinmiyor.