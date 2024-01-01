16. yüzyıl Avrupa ve Müslüman denizcilerinin coğrafya bilgilerini içeren tarihi bir belge olan Piri Reis haritası, günümüzde birçok bilim insanının çözemediği bilgileri içeriyor. Yüzlerce yıl önce çizilen Piri Reis haritası ise günümüze dair bazı bilinmeyen yönleriyle gündeme tekrardan geldi. İşte "Bilim insanlarının bile çözemediği Piri Reis haritası çözüldü mü?" sorusunun merak içeren yanıtı.