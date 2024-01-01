Ömer'de Gamze Zor Durumda!

VİCDAN'DAN TAHİR İTİRAFI Nisa'nın kendisini kovmasıyla perişen olan Hakan, Vicdan ile dertleşip karısını çok sevdiğini söyledi. Hakan'ı dinleyen Vicdan da 20 yıldır Tahir'e aşık olduğunu itiraf etti. O sırada Çiçek'e seslenen Reşat ise "Gerçekten gidecek misin?" deyince Çiçek, "Gideceğim Reşat. Ne oldu Nurhayat, annene bakmaz diye mi korkuyorsun? Merak etme ben senin için her şeyi yaparım" dedi. Bunun üzerine Çiçek, Reşat'ın "Sen sadece anneme bakan bir kadın mısın?" sözlerine "Elini tutamadığın kadınım" yanıtını verdi.