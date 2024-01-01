Ömer'de Gamze Zor Durumda!
"Ömer kendini suçlayacak"
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Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer'in yeni bölümünde; başı dertte olan Gamze'nin kaçırılması dikkat çekti.
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ÖMER VE YILMAZ TEDİRGİN OLDU Ömer son bölümde; Yılmaz, İlkim'in elinde Ömer'in cüzdanıyla gelmesini idrak edemezken; Vicdan'ın gelişi her şeyi daha da karıştırdı. Nuran, Vicdan'ın mahallesinin delisi olduğunu söyleyip durumu toparladı. Ancak Vicdan, restorana gelen adamı Gamze'nin evini izlerken gördüğünü söyleyince; Ömer ve Yılmaz aşağıya koştu.
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NİSA, HAKAN'I KOVDU O sırada mektuplaştığı "Issız Kalp"in Hakan olduğunu öğrenen Nisa, sinir krizi geçirip "Allah'ından bul Hakan" diyerek onu kovdu. Aynı anlarda Nurhayat ve Çiçek'in yanına gelen Reşat, eşi Çiçek'in "Rahmetliyi unutamadığını o yüzden beni istemediğini düşünüyordum. Ama meğer unutamadığın başkasıymış" dedi. Reşat, durumun öyle olmadığını söylerken Melek, yardım istedi. İçeri koşan Reşat, Samet'in fenalaştığını görünce korksa da onun "Hastaneye gitmem, orada ölmek istemiyorum" sözlerine saygı gösterdi.
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FATMA'DAN KIZI NURAN'A TELEFON Adamdan bir iz bulamayan Yılmaz ve Ömer endişelenirken; apartmana giren Ömer, Gamze'ye gelen hediye pakedini buldu. İçinden çıkan parfümü ve "Üzerinde koklamak için sabırsızlanıyorum" notunu gören Ömer, onu yalnız bırakmayacağını söyledi. Yılmaz da yeğenini bırakmayacağını ifade ederken; Fatma Hanım, Nuran'ı aradı. Annesinden özür dileyen ve dönmesini isteyen Nuran, Gamze'nin peşine sapık takıldığını da anlattı. Yılmaz, Nuran'ın elinden telefonu alınca Fatma Hanım kapattı.
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"GİTME ÇİÇEK" Aynı anlarda Çiçek, Nurhayat'ın gitme isteğine karşı çıkıp hiç bu eve gelemediğini söyleyerek kendisinin gideceğini söyledi. Reşat, ona engel olmaya çalışırken Melek de "Gitme Çiçek, sen gidersen burası ev olmaz" dedi. Yılmaz, Gamze'nin evinde kalmaya karar verirken; birlikte uyuyan Ömer ve Gamze'den Ömer, "Neye kıydığını görüyorsun değil mi?" dedi.
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VİCDAN'DAN TAHİR İTİRAFI Nisa'nın kendisini kovmasıyla perişen olan Hakan, Vicdan ile dertleşip karısını çok sevdiğini söyledi. Hakan'ı dinleyen Vicdan da 20 yıldır Tahir'e aşık olduğunu itiraf etti. O sırada Çiçek'e seslenen Reşat ise "Gerçekten gidecek misin?" deyince Çiçek, "Gideceğim Reşat. Ne oldu Nurhayat, annene bakmaz diye mi korkuyorsun? Merak etme ben senin için her şeyi yaparım" dedi. Bunun üzerine Çiçek, Reşat'ın "Sen sadece anneme bakan bir kadın mısın?" sözlerine "Elini tutamadığın kadınım" yanıtını verdi.
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"KİMSE BANA GAMZE'Yİ UNUTTURAMAYACAK" Sabah namazı için hazırlanıp evden çıkan Ömer ise Gamze'yi işe götürmek için yeniden geleceğini "Seni kimse rahatsız edemez" sözleriyle aktardı. Namaz sonrası Samet'in eve götüren Ömer, Melek'ten Nurhayat ile babasının eskiden aşık olduklarını öğrendikten sonra Reşat ile yüzleşti. Oğluna her şeyin gelip geçtiğini söyleyen Reşat Hoca, çocuklarının annesini çok sevdiğini söylese de Ömer, "Bana kimse Gamze'yi unutturamayacak" dedi.
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FATMA EVİNE DÖNDÜ Rahmi uyurken kaçan ve eve dönen Fatma ise ağabeyi Yılmaz'ın karşısına dikildi. Kendisinin de kızlarının da kimseye ihtiyacı olmadığını ifade eden Fatma, "Sen git kendi ailenle uğraş, bizi bizimle bırak. Ben evlatlarımın başındayım" dedi.
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Ömer'de Gamze zor durumda! "Ömer kendini suçlayacak" - 9 GAMZE TEHLİKEDE Dayısı çıktığı gibi işe gideceğini söyleyen Gamze, Sadık'ın kendisini bırakma teklifine karşı çıktı. Tam restoranın sokağına girdiğinde ise sapık karşısına çıktı. O sırada onun kendisini sıkıştırdığını gören Vicdan, hemen müdahale edip Gamze'yi mekana götürdü. Gamze o sırada kendisini arayan Ömer'e bir şey çaktırmak istemese de Vicdan elinden telefonu alıp her şeyi anlattı.
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"GAMZE'DEN UZAK DURACAKSIN" Şükran ve Nisa, Nilüfer'e sürpriz doğum günü partisi için hazırlık yaparken; Ömer bütün gün restoranda eşini bekledi. Tam çıkacakken gelen sapık, bir masaya oturup hem Gamze'yi hem Ömer'i rahatsız edince Ömer dayanamadı. Sinirlenen Ömer, ona kafa atıp Gamze'den uzak durması gerektiğini söyledi. Ömer sakinleşirken avukattan gelen telefonla mutlu oldu. Melek'in ağabeyinin hapisten çıkabileceğini belirtirken; Gamze ile önce karakola gideceklerini sonra Melek ile avukatla konuşacaklarını ifade etti.
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RAHMİ'DEN FATMA'YA EVLİLİK TEKLİFİ Nuran ile barışsa da Rahmi'yi kaybettiğini düşünüp üzülen Fatma, Rahmi'nin sürpriziyle şoke oldu. Rahmi'nin müziği kapatmamasına sinirlenen Fatma, gelmeyeceğini söyleyip onu azarladı. Akşam Nuran'ın zoruyla Nilüfer'in doğum günü partisine giden Fatma Hanım, Rahmi'nin gelişiyle şoke oldu. Nuran, kendi çağırdığını söylerken; Rahmi, Fatma'ya evlilik teklif etti.
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"ŞÜKRAN SENİ SEVİYOR TAHİR" Herkes sevinçle partide vakit geçirirken; Reşat'ın yakın dostu Samet vefat etti. Partide Nuran ile Şükran'ın Tahir hakkındaki konuşmalarını duyan Vicdan, Tahir'e olan aşkını kalbine gömüp "Şükran seni çok seviyor. Tüm bunları seni çok sevdiği için yapıyor" dedi.
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GAMZE KAÇIRILDI Aynı anlarda partiye giden Ömer, Gamze'nin olmadığını görünce şoke oldu. Onu arayıp nerede olduğunu soran Ömer'i geçiştiren Gamze, bindiği takside sapığı görünce şoke oldu. Hemen araçtan inip koşan Gamze yine de kaçamadı. Gamze'yi yakalayan sapık, onu bayıltıp sürükledi.
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Gamze'nin başına gelenlere sosyal medyadan yorum yağdı. "Ah Gamze yine burnunun dikine gittin" "Bu zamana kadar Gamze?nin hiç bir sorununda yanında olmayan ailesi yine yalnız bıraktı" "Ömer şimdi kendini suçlayacak" "Gamze gerçekten Ömer'i hak etmiyor" "Ömer'in korktuğu başına geldi"