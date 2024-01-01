Siyah İncir Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Şeker oranı yüksek olan siyah incir aynı zamanda lif ve enerji mineralleri bakımından da oldukça zengindir. Siyah incir yeşil incir gibi kurutulmaz. Çünkü güneşte kalan mineral ve vitaminler erken öldüğünden siyah incirin lezzeti kaybolur. Ayrıca siyah incir kabuğu ile beraber tüketilmesi gereken bir besindir. Yapılan araştırmalarda sütte bulunan kalsiyum vitamini, siyah incirin kabuğu ve çekirdeklerinde 3 kat daha fazla bulunduğu gözlemlenmiştir.