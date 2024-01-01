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Siyah İncir Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Siyah incir hakkında bilmeniz gereken her şey!

  1. Şeker oranı yüksek olan siyah incir aynı zamanda lif ve enerji mineralleri bakımından da oldukça zengindir. Siyah incir yeşil incir gibi kurutulmaz. Çünkü güneşte kalan mineral ve vitaminler erken öldüğünden siyah incirin lezzeti kaybolur. Ayrıca siyah incir kabuğu ile beraber tüketilmesi gereken bir besindir. Yapılan araştırmalarda sütte bulunan kalsiyum vitamini, siyah incirin kabuğu ve çekirdeklerinde 3 kat daha fazla bulunduğu gözlemlenmiştir.

    Şeker oranı yüksek olan siyah incir aynı zamanda lif ve enerji mineralleri bakımından da oldukça zengindir. Siyah incir yeşil incir gibi kurutulmaz. Çünkü güneşte kalan mineral ve vitaminler erken öldüğünden siyah incirin lezzeti kaybolur. Ayrıca siyah incir kabuğu ile beraber tüketilmesi gereken bir besindir. Yapılan araştırmalarda sütte bulunan kalsiyum vitamini, siyah incirin kabuğu ve çekirdeklerinde 3 kat daha fazla bulunduğu gözlemlenmiştir.

  2. İŞTE SİYAH İNCİRİN BİLİNMEYEN FAYDALARI<p> - Kalsiyum bakımından zengin olan siyah incir, özellikle hamile kadınların ve gelişim çağındaki çocukların tüketmesi gereken önemli besinlerden biridir.

    İŞTE SİYAH İNCİRİN BİLİNMEYEN FAYDALARI

    - Kalsiyum bakımından zengin olan siyah incir, özellikle hamile kadınların ve gelişim çağındaki çocukların tüketmesi gereken önemli besinlerden biridir.

  3. - Vücudun günlük ihtiyacı olan minerali 40 gramlık siyah incir karşılamaktadır.

    - Vücudun günlük ihtiyacı olan minerali 40 gramlık siyah incir karşılamaktadır.

  4. - Sık sık kabızlık rahatsızlığı yaşayan insanların rahatlıkla tüketebileceği bir besindir.

    - Sık sık kabızlık rahatsızlığı yaşayan insanların rahatlıkla tüketebileceği bir besindir.

  5. - Kandaki kötü kolesterol seviyesini düzenleyerek kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

    - Kandaki kötü kolesterol seviyesini düzenleyerek kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

  6. - Diyet listelerinde de yerini alan siyah incir düzenli ve ölçülü tüketilmelidir.

    - Diyet listelerinde de yerini alan siyah incir düzenli ve ölçülü tüketilmelidir.

  7. - Bağışıklığı güçlendirdiğinden tümöre neden olan hücrelerin sayısını azaltır.

    - Bağışıklığı güçlendirdiğinden tümöre neden olan hücrelerin sayısını azaltır.

  8. - Vücutta bulunan serbest radikalleri dışkı ve idrar yolu ile atar. Ayrıca günde sadece 2 tane tüketildiğinde bile mide duvarını korur ve bağırsaklardaki kalıntıları temizler.

    - Vücutta bulunan serbest radikalleri dışkı ve idrar yolu ile atar. Ayrıca günde sadece 2 tane tüketildiğinde bile mide duvarını korur ve bağırsaklardaki kalıntıları temizler.

  9. - Mevsim geçişlerinde yaşanan soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar sırasında vücudun direncini artırmak için günde 3 ya da 4 tane tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilir.

    - Mevsim geçişlerinde yaşanan soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar sırasında vücudun direncini artırmak için günde 3 ya da 4 tane tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilir.