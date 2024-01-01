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Wi-Fi'daki Tehlike: Her Şeyinizi Kaybedebilirsiniz!

Havalimanlarında, uçaklarda, restoranlarda ve akla gelebilecek birçok alanda ortak Wi-Fi kullanımı yaygınlaştı.

  1. Ortak alanlarda Wi-Fi kullanımı her ne kadar cazip gözükse de beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Bilgisayar korsanları ortak ağ kullanımında gizli bilgilerinizi ele geçirebilir. İşte siber suçlular tarafından kullanılan bazı taktikler;

    Ortak alanlarda Wi-Fi kullanımı her ne kadar cazip gözükse de beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Bilgisayar korsanları ortak ağ kullanımında gizli bilgilerinizi ele geçirebilir. İşte siber suçlular tarafından kullanılan bazı taktikler;

  2. Çoğumuz doğru gibi görünen bir Wi-Fi adı görürüz ve fazla düşünmeden bağlanmaya çalışırız. Siber suçlular, havayolu şirketinin veya restoranın adıyla neredeyse aynı isimlere sahip sahte Wi-Fi ağları oluşturabilir. Dikkatli olmazsanız, yasal ağ yerine taklit bir ağa bağlanabilirsiniz. Bağlandığınız ağ bir taklit Wi-Fi ise hackerlar cihazlarınıza kolayca girerek bilgilerinize erişebilir ve kötü amaçlı yazılımları yayabilir.

    Çoğumuz doğru gibi görünen bir Wi-Fi adı görürüz ve fazla düşünmeden bağlanmaya çalışırız. Siber suçlular, havayolu şirketinin veya restoranın adıyla neredeyse aynı isimlere sahip sahte Wi-Fi ağları oluşturabilir. Dikkatli olmazsanız, yasal ağ yerine taklit bir ağa bağlanabilirsiniz. Bağlandığınız ağ bir taklit Wi-Fi ise hackerlar cihazlarınıza kolayca girerek bilgilerinize erişebilir ve kötü amaçlı yazılımları yayabilir.

  3. VPN KULLANIN VPN kullanımı verilerinizi şifreleyerek birnevi kalkan görevi görmektedir. Önemli bilgiler içeren herhangi bir siteyi ziyaret ediyorsanız VPN'inizin aktif olduğundan emin olun.

    VPN KULLANIN VPN kullanımı verilerinizi şifreleyerek birnevi kalkan görevi görmektedir. Önemli bilgiler içeren herhangi bir siteyi ziyaret ediyorsanız VPN'inizin aktif olduğundan emin olun.

  4. ŞİFRELİ SİTELERE BAĞLI KALIN Bu her zaman iyi bir kuraldır, ancak özellikle bilmediğiniz bir ağda olduğunuzda. Yalnızca şifrelenmiş web sitelerini yani 'HTTPS' ile başlayanları ziyaret edin. Buradaki 'S' önemli çünkü güvenli anlamına geliyor. Bu genellikle bir bilgisayar korsanının yazdığınız şifre veya kredi kartı numarası gibi belirli bir sitedeki etkinliğinizi görüntülemesini engeller.

    ŞİFRELİ SİTELERE BAĞLI KALIN Bu her zaman iyi bir kuraldır, ancak özellikle bilmediğiniz bir ağda olduğunuzda. Yalnızca şifrelenmiş web sitelerini yani 'HTTPS' ile başlayanları ziyaret edin. Buradaki 'S' önemli çünkü güvenli anlamına geliyor. Bu genellikle bir bilgisayar korsanının yazdığınız şifre veya kredi kartı numarası gibi belirli bir sitedeki etkinliğinizi görüntülemesini engeller.

  5. HİÇBİR DOSYA İNDİRMEYİN Hız ve veri sınırlarını göz ardı edelim ve burada güvenliğe odaklanalım. Veri aktarımı güvenli olmayan bağlantılarda açığa çıkar. Bir bilgisayar korsanının indirmeyi engellemek ve içindeki her şeyi okumak için çok fazla çalışması gerekmez. İhtiyaç duyacağınız her şeyi ortak ağa bağlanmadan önce indirmek veya güvenilir bir ağa ulaşana kadar beklemek daha akıllıca olacaktır.

    HİÇBİR DOSYA İNDİRMEYİN Hız ve veri sınırlarını göz ardı edelim ve burada güvenliğe odaklanalım. Veri aktarımı güvenli olmayan bağlantılarda açığa çıkar. Bir bilgisayar korsanının indirmeyi engellemek ve içindeki her şeyi okumak için çok fazla çalışması gerekmez. İhtiyaç duyacağınız her şeyi ortak ağa bağlanmadan önce indirmek veya güvenilir bir ağa ulaşana kadar beklemek daha akıllıca olacaktır.