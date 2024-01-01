Wi-Fi'daki Tehlike: Her Şeyinizi Kaybedebilirsiniz!

HİÇBİR DOSYA İNDİRMEYİN Hız ve veri sınırlarını göz ardı edelim ve burada güvenliğe odaklanalım. Veri aktarımı güvenli olmayan bağlantılarda açığa çıkar. Bir bilgisayar korsanının indirmeyi engellemek ve içindeki her şeyi okumak için çok fazla çalışması gerekmez. İhtiyaç duyacağınız her şeyi ortak ağa bağlanmadan önce indirmek veya güvenilir bir ağa ulaşana kadar beklemek daha akıllıca olacaktır.