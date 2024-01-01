İsmailağa Cemaati Lideri İçin Cenaze Töreni Düzenlendi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç, dün hayatını kaybetmişti. Kılıç için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

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