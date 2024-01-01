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Whatsapp'a Yeni Özellik: İnternetsiz Kullanılabilecek

WhatsApp, "Yakındaki Kişiler" isimli yeni bir özelliği test ediyor.

  1. WhatsApp'ın, kullanıcıların dosyaları çevrimdışı olarak aktarmasına ve paylaşmasına olanak tanıyacak yeni bir özelliği test ettiği bildiriliyor. Bu, kullanıcıların internet bağlantısı olmadan kişileri ile belge, medya ve diğer dosyaları paylaşabilecekleri anlamına geliyor.

    WhatsApp'ın, kullanıcıların dosyaları çevrimdışı olarak aktarmasına ve paylaşmasına olanak tanıyacak yeni bir özelliği test ettiği bildiriliyor. Bu, kullanıcıların internet bağlantısı olmadan kişileri ile belge, medya ve diğer dosyaları paylaşabilecekleri anlamına geliyor.

  2. AIRDROP GİBİ ÇALIŞACAK Yeni WhatsApp çevrimdışı dosya paylaşım özelliği WABetaInfo tarafından tespit edildi ve "People Nearby" yani "Yakındaki Kişiler" olarak adlandırıldı. Bu özellik, popüler Android seçeneği Nearby Share ve Apple'ın AirDrop'u gibi çalışıyor.

    AIRDROP GİBİ ÇALIŞACAK Yeni WhatsApp çevrimdışı dosya paylaşım özelliği WABetaInfo tarafından tespit edildi ve "People Nearby" yani "Yakındaki Kişiler" olarak adlandırıldı. Bu özellik, popüler Android seçeneği Nearby Share ve Apple'ın AirDrop'u gibi çalışıyor.

  3. WhatsApp'a yeni özellik: İnternetsiz kullanılabilecek - 3 İNTERNET GEREKTİRMİYOR Rapora göre, WhatsApp People Nearby cihazlar arasında dosya aktarımı için Bluetooth kullanıyor, dolayısıyla internet gerektirmiyor. Paylaşılan ekran görüntülerine göre, WhatsApp uygulaması içinde özel bir Yakındaki Kişiler bölümü olacak.

    WhatsApp'a yeni özellik: İnternetsiz kullanılabilecek - 3 İNTERNET GEREKTİRMİYOR Rapora göre, WhatsApp People Nearby cihazlar arasında dosya aktarımı için Bluetooth kullanıyor, dolayısıyla internet gerektirmiyor. Paylaşılan ekran görüntülerine göre, WhatsApp uygulaması içinde özel bir Yakındaki Kişiler bölümü olacak.

  4. YAKINDAKİ KİŞİLER ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR? WhatsApp kullanıcılarının Yakındaki Kişiler işlevinin düzgün çalışması için gerekli tüm izinleri vermeleri gerekir. Bu izinler medya erişimi, yerel ağdaki cihazları bulmak ve bağlanmak için Bluetooth ve konum erişimini içerir. Yakındaki Kişiler seçeneği Ayarlar > Yakındaki Kişiler altında bulunabilir. Gerekli izinler verildikten sonra, Yakındaki Kişiler yakındaki cihazları arayacaktır. Ancak, keşfedilebilir olması için özelliğin her iki cihazda da açık olması gerekir. Yani, sadece cihazınız için özelliği açarak herhangi birine dosya göndermeye başlayamazsınız.

    YAKINDAKİ KİŞİLER ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR? WhatsApp kullanıcılarının Yakındaki Kişiler işlevinin düzgün çalışması için gerekli tüm izinleri vermeleri gerekir. Bu izinler medya erişimi, yerel ağdaki cihazları bulmak ve bağlanmak için Bluetooth ve konum erişimini içerir. Yakındaki Kişiler seçeneği Ayarlar > Yakındaki Kişiler altında bulunabilir. Gerekli izinler verildikten sonra, Yakındaki Kişiler yakındaki cihazları arayacaktır. Ancak, keşfedilebilir olması için özelliğin her iki cihazda da açık olması gerekir. Yani, sadece cihazınız için özelliği açarak herhangi birine dosya göndermeye başlayamazsınız.

  5. NE ZAMAN GELECEK? WhatsApp Yakındaki Kişiler özelliğinin uçtan uca şifrelenmiş olduğunu belirtiyor. Telefon numaranız da keşif ve aktarım süreci boyunca gizli kalacaktır. Yakındaki Kişiler özelliği şu anda geliştirilme aşamasında ve en son Android beta sürümünde görüldü. Bu özelliğin iOS kullanıcılarına gelip gelmeyeceği ya da WhatsApp'ın bu özelliği tüm kullanıcılara ne zaman sunmayı planladığı henüz belli değil.

    NE ZAMAN GELECEK? WhatsApp Yakındaki Kişiler özelliğinin uçtan uca şifrelenmiş olduğunu belirtiyor. Telefon numaranız da keşif ve aktarım süreci boyunca gizli kalacaktır. Yakındaki Kişiler özelliği şu anda geliştirilme aşamasında ve en son Android beta sürümünde görüldü. Bu özelliğin iOS kullanıcılarına gelip gelmeyeceği ya da WhatsApp'ın bu özelliği tüm kullanıcılara ne zaman sunmayı planladığı henüz belli değil.