İletişim Ödülünü Kazanan Takım Belli Oldu! Gözyaşlarına Boğuldular

NAGİHAN DA DAYANAMAYIP AĞLADI

Anne-baba olmak çok başka bir şey. Onlar orada savaş veriyor biz burada savaş veriyoruz. 2016'da çocuğumun ilk adımını görememiştim. Anne-baba özlemi çok fazla evet ama evlat başka bir şey. Atakan'ın çocuğunun yürüşünü görmemesini ben yıllar önce yaşamıştım ve bunu kimseye anlatamamıştım. Onu o kadar iyi anlıyorum ki. Şu an gerçekten bambaşka moddayken başka moda geçtik. Bu duygusallık bizi bitirecek.