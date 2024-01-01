İletişim Ödülünü Kazanan Takım Belli Oldu! Gözyaşlarına Boğuldular
Survivor All Star'da yine kıran kıran geçen bir mücadele yaşandı
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Survivor All Star'da bu ödül oyununu kazanan ödülün sahibi olacak. Takımlar sıfırlandı ve ödül oyununda geriden gelme olmayacağı açıklandı. Kazanan ödülün direkt sahibi olacak denildi.
DUYGULARA DA DOYULACAK
İletişim oyununu kazanan takım ailelerinden gelen görüntülü mesajları izleyebilecek. Takımlar için mesajlar önceden hazırlandı. Moral motivasyon için aileler tek tek mesaj yayınladı.
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YEĞENİMİ DE GÖRMEK İSTERİM
Ogeday bence ödül çok güzel. Karşılıklı konuşmak daha güzel ama o ödül de belki ilerde gelecektir. Herkesin ailesi kıymetli. Ailemi çok özledim. Cevap veremesek de bir şekilde görmek bizi çok yükseltecek. Yeğenimi de görmek çok istiyorum. Buraya geldiğimde daha altı günlüktü. İnşallah onu da görürüm.
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SEDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Çocukları görmek çok iyi gelecek. Artık zaman çok uzun. Herkes çok özlemiştir. Anne olunca daha duygusal oluyoruz. Eşimi de çok özledim. Onun da sesini duymaya, görüntüsünü görmeye ihtiyacım var. Bugün yine elimizden geleni yapacağız.
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BARLAS BENİ MUTLU GÖRSÜN İSTİYORUM
Böyle ödüller hep duygusal olur. Oyuna da o duygusallıkla çıkar oynarsın. Şu an duygusalım ama Barlas beni mutlu görsün istiyorum. O yüzden onu çok çok seviyorum. Ona buradan güzel güzel kalpler gönderiyorum.
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NAGİHAN DA DAYANAMAYIP AĞLADI
Anne-baba olmak çok başka bir şey. Onlar orada savaş veriyor biz burada savaş veriyoruz. 2016'da çocuğumun ilk adımını görememiştim. Anne-baba özlemi çok fazla evet ama evlat başka bir şey. Atakan'ın çocuğunun yürüşünü görmemesini ben yıllar önce yaşamıştım ve bunu kimseye anlatamamıştım. Onu o kadar iyi anlıyorum ki. Şu an gerçekten bambaşka moddayken başka moda geçtik. Bu duygusallık bizi bitirecek.
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İLETİŞİM ÖDÜLÜ KIRMIZI TAKIM'IN
Müthiş mücadelede Kırmızı Takım, Mavi Takım'ı yenerek iletişim ödülünün sahibi oldu. Mavi Takım ise bu sonuç karşısında resmen yıkıldı.
KİM VEDA EDECEK?
Yarınki eleme gecesinde Aleyna, Berna, Damla ve Merve oyuna çıkacak. Heyecanla beklenen düelloda bir isim daha adaya veda edecek. Kimin eleneceği ise merak konusu.