Mayıs Ayı Aile Destek Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?
Gözler Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin tarihinde
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Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.
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Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor.
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MAYIS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN? Aile Destek Programı mayıs ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
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Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.