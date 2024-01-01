Mayıs Ayı Aile Destek Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?

Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.