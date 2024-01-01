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İşte En Düşük Emekli Maaşı İçin En Güçlü 2 Senaryo

Milyonlarca emekli bekliyor!

  1. Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak zammı bekliyor. 16 milyonun geliri artacak. En düşük emekli maaşı için de en güçlü 2 formül belli oldu. İşte tüm detaylar...

    Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak zammı bekliyor. 16 milyonun geliri artacak. En düşük emekli maaşı için de en güçlü 2 formül belli oldu. İşte tüm detaylar...

  2. Ocak-Haziran dönemi için SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Bunun yanında en düşük emekli maaşı 7500 TL'den 10 bin TL'ye çıktı. Temmuz zammı döneminde emekliler için 2 düzenleme yapılacak.

    Ocak-Haziran dönemi için SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Bunun yanında en düşük emekli maaşı 7500 TL'den 10 bin TL'ye çıktı. Temmuz zammı döneminde emekliler için 2 düzenleme yapılacak.

  3. Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son olarak Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bununla beraber 3 aylık enflasyon rakamı belli oldu. 3 aylık enflasyonun yüzde 15 çıkmasının ardından Nisan, Mayıs ve Haziran olmak üzere 3 veri daha beklenecek.

    Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son olarak Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bununla beraber 3 aylık enflasyon rakamı belli oldu. 3 aylık enflasyonun yüzde 15 çıkmasının ardından Nisan, Mayıs ve Haziran olmak üzere 3 veri daha beklenecek.

  4. Bu veriler sonrası 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve bu rakamlara göre refah payı masaya yatırılacak. Bunların dışında 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme bekleniyor.

    Bu veriler sonrası 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve bu rakamlara göre refah payı masaya yatırılacak. Bunların dışında 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme bekleniyor.

  5. En düşük emekli maaşı için 1. formül<p> En düşük emekli maaşı 2023 yılında önce 3500 TL'den 5500 TL'ye ardından 7500 TL'ye çıkarıldı. Son olarak Ocak 2024 döneminde bu rakam 10000 TL'ye yükseldi.

    En düşük emekli maaşı için 1. formül

    En düşük emekli maaşı 2023 yılında önce 3500 TL'den 5500 TL'ye ardından 7500 TL'ye çıkarıldı. Son olarak Ocak 2024 döneminde bu rakam 10000 TL'ye yükseldi.

  6. Maaşı bu rakamın altında kalan emeklilerin ödemesi Hazine desteği ile bu rakama tamamlanıyor. Örneğin kök maaşı 8900 TL olan bir emekli önce yüzde 4 ek ödeme alıyor ve maaşı 9256 TL'ye yükseliyor. 744 TL Hazine desteği ile bu emekliye 10000 TL ödeme yapılıyor.

    Maaşı bu rakamın altında kalan emeklilerin ödemesi Hazine desteği ile bu rakama tamamlanıyor. Örneğin kök maaşı 8900 TL olan bir emekli önce yüzde 4 ek ödeme alıyor ve maaşı 9256 TL'ye yükseliyor. 744 TL Hazine desteği ile bu emekliye 10000 TL ödeme yapılıyor.

  7. 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25,47'e göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12500 TL civarında belirlenecek.

    6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25,47'e göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12500 TL civarında belirlenecek.

  8. En düşük emekli maaşı için 1. formül<p> En düşük emekli maaşı için en güçlü 2. senaryo ise 1 yıllık enflasyon beklentisi hesabı oldu. Burada Haziran sonrası yıllık enflasyonun yüzde 35-40 bandına oturması bekleniyor.

    En düşük emekli maaşı için 1. formül

    En düşük emekli maaşı için en güçlü 2. senaryo ise 1 yıllık enflasyon beklentisi hesabı oldu. Burada Haziran sonrası yıllık enflasyonun yüzde 35-40 bandına oturması bekleniyor.

  9. Buna göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 13500-14000 TL civarında olabileceği hesaplandı. <br>6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası emekliler için refah payı masada olacak. Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

    Buna göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 13500-14000 TL civarında olabileceği hesaplandı.
    6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası emekliler için refah payı masada olacak. Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.