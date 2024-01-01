Meteoroloji'den Uyarı Geldi, Hızla Yayılıyor Aman Dikkat
Arabaları yıkamayın, sokağa çıkarken maske takın!
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Aman dikkat! Yurtta mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkların ve çöl tozlarının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini paylaştı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gün içerisinde etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle oluşması beklenen görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
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Yapılan tahminde şöyle denildi:
Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il genelinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
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Hava tahminleri ile dikkat çeken Hava Forum sitesinde ise "Çad ve Libya üzerinden gelen Afrika tozları Türkiye'ye yayılıyor. Yoğun bir toz tabakası ile karşı karşıyayız... Arabaları yıkamayın, camları silmeyin..." denildi.
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Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, bu hafta içerisinde normallerinin, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece üzerine kadar çıkması bekleniyor.
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Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritası...