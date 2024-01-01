Pilava Ekleyin, Yüksek Kan Şekerini Düşürüyor

Kanımızda belirli bir miktar şeker bulunması hayatımız için önemlidir. Ancak her şeyin azı da, fazlası da zarar elbette. Kan şekerinin normal seviyelerin üstüne çıkmasını şeker hastalığı olarak adlandırıyoruz. Azalmaya başlaması ise farklı sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Dr. Eric Berg, kan şekerini dengede tutmanın formülünü verdi.