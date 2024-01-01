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Pilava Ekleyin, Yüksek Kan Şekerini Düşürüyor

İşin formülü yatmadan önce 2 kaşık!

  1. Kanımızda belirli bir miktar şeker bulunması hayatımız için önemlidir. Ancak her şeyin azı da, fazlası da zarar elbette. Kan şekerinin normal seviyelerin üstüne çıkmasını şeker hastalığı olarak adlandırıyoruz. Azalmaya başlaması ise farklı sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Dr. Eric Berg, kan şekerini dengede tutmanın formülünü verdi.

    Kanımızda belirli bir miktar şeker bulunması hayatımız için önemlidir. Ancak her şeyin azı da, fazlası da zarar elbette. Kan şekerinin normal seviyelerin üstüne çıkmasını şeker hastalığı olarak adlandırıyoruz. Azalmaya başlaması ise farklı sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Dr. Eric Berg, kan şekerini dengede tutmanın formülünü verdi.

  2. Dr. Eric Berg, kan şekeri seviyesini dengeli bir hâle getirmek için elma sirkesinin beslenmeye dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ketojenik diyet yapılmadığında bile elma sirkesindeki asetik asit çok güçlü bir anti glisemik etki sağlıyor. Yani, tükettiğiniz besinlerde glisemik indeksi kolaylıkla düşürebilir ve kan şekerini dengeleyebilir.

    Dr. Eric Berg, kan şekeri seviyesini dengeli bir hâle getirmek için elma sirkesinin beslenmeye dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ketojenik diyet yapılmadığında bile elma sirkesindeki asetik asit çok güçlü bir anti glisemik etki sağlıyor. Yani, tükettiğiniz besinlerde glisemik indeksi kolaylıkla düşürebilir ve kan şekerini dengeleyebilir.

  3. Pilavın içine sirke ekleyin<p> Pilavı sade bir şekilde tüketmenin faydalı olmadığını belirten Eric Berg, içerisine sirke eklediğinizde glisemik indeksin yüzde 35 düşürüldüğünü söylüyor. Yani pilavı uygun koşullara göre hazırlarsanız, tükettikten sonra kan şekeri seviyesinde olumsuz belirtilere maruz kalmayacaksınız.

    Pilavın içine sirke ekleyin

    Pilavı sade bir şekilde tüketmenin faydalı olmadığını belirten Eric Berg, içerisine sirke eklediğinizde glisemik indeksin yüzde 35 düşürüldüğünü söylüyor. Yani pilavı uygun koşullara göre hazırlarsanız, tükettikten sonra kan şekeri seviyesinde olumsuz belirtilere maruz kalmayacaksınız.

  4. Aynı şekilde pişirdiğiniz patatesin içine sirke eklediğinizde glisemik indeksini %43 düşürmüş olursunuz. Beyaz ekmek tüketirken sirke eklediğinizde, kan şekeri ve insülinde önemli bir düşüş yaratabilirsiniz. Sirke, kan şekeri sorunu yaşayan kişiler için doğal ilaç olacak nitelikte bir besindir.

    Aynı şekilde pişirdiğiniz patatesin içine sirke eklediğinizde glisemik indeksini %43 düşürmüş olursunuz. Beyaz ekmek tüketirken sirke eklediğinizde, kan şekeri ve insülinde önemli bir düşüş yaratabilirsiniz. Sirke, kan şekeri sorunu yaşayan kişiler için doğal ilaç olacak nitelikte bir besindir.

  5. Hazırladığınız salatalara mutlaka sirke eklenmesi gerektiğini belirten Eric Berg, salata sosu sayesinde glisemik indeksin %31 oranında düşürebileceğinizi anlatıyor. Aslında kan şekerini dengelemek, tüketilen bazı besinlere sirke eklemekten geçiyor.

    Hazırladığınız salatalara mutlaka sirke eklenmesi gerektiğini belirten Eric Berg, salata sosu sayesinde glisemik indeksin %31 oranında düşürebileceğinizi anlatıyor. Aslında kan şekerini dengelemek, tüketilen bazı besinlere sirke eklemekten geçiyor.

  6. Elma sirkesindeki asetik asit, keto yapmasanız bile çok güçlü bir anti-glisemik etki sağlar. Glisemik indeksi düşürmek için yediğiniz yiyeceğin tamponlanmasına yardımcı olabilir. Bu, kan şekerinizi ve insülininizi dengelemeye yardımcı olabilir.

    Elma sirkesindeki asetik asit, keto yapmasanız bile çok güçlü bir anti-glisemik etki sağlar. Glisemik indeksi düşürmek için yediğiniz yiyeceğin tamponlanmasına yardımcı olabilir. Bu, kan şekerinizi ve insülininizi dengelemeye yardımcı olabilir.

  7. Çok fazla karbonhidrat tüketmediğiniz halde kan şekerinizin sabahları yüksek olduğunu fark ettiyseniz 'şafak fenomeni' adı verilen bir etkiden kaynaklı olabilir. Bu durum, karaciğerin şeker yapması ve devamında gelişmeye başlayan bir etkidir.

    Çok fazla karbonhidrat tüketmediğiniz halde kan şekerinizin sabahları yüksek olduğunu fark ettiyseniz 'şafak fenomeni' adı verilen bir etkiden kaynaklı olabilir. Bu durum, karaciğerin şeker yapması ve devamında gelişmeye başlayan bir etkidir.

  8. Sabahları kan şekerini düşürmek ve dengeleyebilmek için yapılması gereken tek şey uyumadan önce iki yemek kaşığı elma sirkesi içmek. Ancak doğrudan içilmesi sakıncalı olabilir. O endenle yaklaşık 1 bardak suya ekleyerek içmelisiniz.

    Sabahları kan şekerini düşürmek ve dengeleyebilmek için yapılması gereken tek şey uyumadan önce iki yemek kaşığı elma sirkesi içmek. Ancak doğrudan içilmesi sakıncalı olabilir. O endenle yaklaşık 1 bardak suya ekleyerek içmelisiniz.

  9. Dr. Eric Berg bu sayede kan şekerinin düzenli devam edeceğini belirtiyor. Ayrıca şafak fenomeni etkisinden de kurtaracaktır. Aynı şekilde, yemekten önce elma sirkesi içmeniz de faydalı olacaktır. Kan şekerindeki artışları önlemek için beslenmenize yağ ve lif içeren besinler eklemeyi unutmayın.

    Dr. Eric Berg bu sayede kan şekerinin düzenli devam edeceğini belirtiyor. Ayrıca şafak fenomeni etkisinden de kurtaracaktır. Aynı şekilde, yemekten önce elma sirkesi içmeniz de faydalı olacaktır. Kan şekerindeki artışları önlemek için beslenmenize yağ ve lif içeren besinler eklemeyi unutmayın.