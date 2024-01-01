Pancar Diyeti Nasıl Yapılır?

Pancarın yıllarca karaciğer detoksunda kullanıldığını dile getiren uzman, ?Aynı zengin içeriği ile karaciğerin detoks kapasitesini arttırır. Pancardaki kalori oranı çok düşük olduğu gibi yüksek oranda lif içerir. Bu da kilo aldıran yiyecekleri daha az tüketmenizi sağlar. Pancar glutatyon peroksidaz enzimini içerir ve bu enzim, beyaz kan hücrelerinin artmasını sağlar. Aynı zamanda da amino asitlerden glutaminin de zengin kaynağıdır? dedi.